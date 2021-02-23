وأصدرت محكمة جنح الشيخ زايد في محافظة الجيزة، حكمها بحبس مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة النصب والاستيلاء، وإلزامه بالتعويض المدني وبمصاريف أتعاب المحاماة، والتحفظ على أمواله وجميع ممتلكاته.

وقالت وهبي في منشور على صفحتها في تطبيق إنستغرام: "أعرب عن شكري وامتناني وتقديري للقضاء المصري الشامخ، وهذه قضية من ضمن مجموعة قضايا أخرى ننتظر أحكامها".

وقال محامي الفنانة اللبنانية، ياسر قنطوش، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المحكمة قضت حكمها المنصرم "بعدما تبين لها بالأدلة القاطعة دقة موقف الفنانة، التي أثبتت من خلال دعواها كذب كل ما ادعاه مدير أعمالها السابق".

وأضاف أن "القانون سيأخذ مجراه"، وأن الحكم يمثل "ردعا لكل من تسول له نفسه الافتراء على الآخرين".

جاء ذلك بعد تطورات قضية وهبي، التي اتهمت بها مدير أعمالها السابق، بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها.

وكان المدان، قد تقدم لمحكمة الأسرة بطلب إثبات زواجه من وهبي، لكن طلبه قوبل بالرفض لعدم تقديمة أصل العقود.

وخطف اسم مدير الأعمال السابق الأنظار خلال الشهور الماضية، بعدما اتهمته وهبي بـ"السرقة" في محضر رسمي يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر.

واتهمته وهبي بالحصول على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

ودارت عدة شائعات حول ارتباطهما عاطفيا، ونشر المدان عددا من التغريدات والصور التي أكدت وجود علاقة عاطفية، إلى أن انتهت تلك القصة مع نهاية عام 2019 بعد إنتاجه فيلم "أشباح أوروبا" لها.