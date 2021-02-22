ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف الشباب العربي بمهارات الإنتاج الصوتي وإنجاز ملفات الكتاب المسموع باستخدام أحدث التطبيقات الرقمية الذكية المتوفرة على الإنترنت.

ويتيح التعاون مع منصة الراوي في مرحلته الأولى الفرصة أمام نحو ألفي شاب وشابة في مختلف الدول العربية، للحصول على اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في المنصة، والاستفادة من أكثر من 700 كتاب صوتي، وذلك عبر التسجيل في قسم "المكتبة الصوتية" على الموقع الإلكتروني لمركز الشباب العربي.

وتشمل المرحلة الأولى إنشاء المكتبة الصوتية الهادفة إلى توفير محتوى نوعي بمجموعة من الكتب الصوتية المتنوعة، التي من شأنها أن تساهم برفع الزاد المعرفي لدى الشباب، فيما ستشمل المرحلة الثانية تدريب المواهب الشابة على إنتاج المحتوى المسموع.

تمكين الشباب

ويهدف مركز الشباب العربي من خلال مبادرات مثل برامج التدريب على مهارات الإنتاج الصوتي والكتب المسموعة و"بودكاست الشباب العربي" و"المكتبة الصوتية" وتعاونه مع منصات رقمية إبداعية مثل "شبكة الراوي"، إلى تمكين الشباب العربي من المهارات المتقدمة وتسهيل وصوله إلى محتوى صوتي متنوع ومفيد في أي وقت.

وسيكون بوسع الشباب الاستفادة من مهارات رقمية جديدة والوصول إلى محتوى متنوّع من الكتب العربية من مجموعة من الناشرين والمؤلفين والرواة والمنتجين والفنانين، بما يثري تجربة التعلم المستمر والقراءة ويعزز فرص القراء وخاصة الأجيال الشابة في اكتساب مهارات شخصية ومهنية جديدة وتحصيل المعرفة والخبرة.

ومن خلال هذا الاشتراك المجاني، سيتكمن الشباب من الوصول إلى مئات الكتب النوعية الصوتية في مجالات متنوعة كالقيادة والإدارة، والتنمية الذاتية، والاقتصاد، والقصص والروايات، وبما يسهم في تنمية المهارات والقدرات والمساهمة في بناء مجتمع إلكتروني متفاعل يجمع القراء والمؤلفين والناشرين في فضاء موحد.

وتعزز هذه المبادرة انتشار الكتاب المسموع كما تواكب تطور المنصات الرقمية التي تعمل على تحويل الكتب الورقية إلى إلكترونية ومسموعة بالتوافق مع أصحاب حقوق النشر.

ويمكن للشباب من مختلف البلاد العربية المشاركة في المبادرة عبر رابط الكتب الصوتية على الموقع الإلكتروني لمركز الشباب العربي arabyouthcenter.org/ar/audiobooks، حيث يستطيعون أيضا تقييم محتوى مئات الكتب الصوتية المتوفرة وسرد تجاربهم وأفكارهم حول المبادرة والكتب المسموعة التي توفرها.

وكان مركز الشباب العربي أطلق مؤخرا "بودكاست الشباب العربي" ضمن حزمة مكتبته الصوتية الرقمية، ليشكل مساحة إبداعية جديدة مفتوحة للشباب العربي للتعبير عن طموحاته ورؤاه وأفكاره المبتكرة، وإبراز قصص النجاح والأولويات التي تهمه بصيغة حلقات "بودكاست" قصيرة مكثفة من مختلف البلاد العربية تصل إلى ملايين الشباب العربي وتقدم لهم الممتع والمفيد.

وتوفر المكتبة الصوتية التابعة لمركز الشباب العربي مخزونا معرفيا متنوعا من الكتب المسموعة والمحتوى الصوتي المتاح باللغة العربية للشباب من خلال الموقع الإلكتروني للمكتبة وبصيغة ملفات رقمية مدمجة سهلة التحميل عبر الهاتف المتحرك.