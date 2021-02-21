وذكرت النقابة في بيان أنه "بعد انتهاء التحقيقات التي استمرت نحو 3 ساعات ونصف الساعة قد ثبتت مخالفة تامر أمين لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني".

واستندت النقابة في بيانها إلى "باب المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2 و4 و6 و7، التي نصت الفقرة رقم 2 منه على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة".

وأضاف البيان أن "الفقرة رقم 4 تؤكد على دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي والفقرة رقم 6 تؤكد على احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع".

وتابع: "في باب الواجبات، خالف المذكور الفقرة رقم 7 التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة".

وخلص البيان إلى إلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لتامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.

وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قد قررت وقف برنامج الإعلامي تامر أمين واستدعائه للتحقيق بسبب تصريحات غير لائقة أدلى بها عن فتيات الصعيد.

وتسببت تصريحات الإعلامي تامر أمين، وما تضمنه من إساءة للصعيد ونسائه، في حالة من السخط والغضب، ولاقى كلام أمين ردود فعل كبيرة من مختلف فئات المجتمع، منددة ومهاجمة لما يعتبرونه إساءة مرفوضة لسيدات الجنوب.

تصريحات نقيب الإعلاميين

من جانبه، أكد نقيب الإعلاميين أنه تم التحقيق مع الإعلامي تامر أمين لمدة 3 ساعات بسبب تصريحاته المسيئة لسيدات الصعيد، كما تم إلغاء تصريح مزاولة المهنة له، ولن يقدم أي برامج في الفترة الحالية.

وأوضح أن تامر أمين لن يمارس مهنة الإعلام طوال فترة إلغاء تصريح مزاولة المهنة، حيث إن مخالفاته كانت فجة والقانون لا يعرف العاطفة.

وأضاف سعدة أن إجابات تامر أمين خلال التحقيق لم ترتقِ إلى دفوعات قانونية، وتم خلال التحقيق مواجهته بكل المخالفات المرتكبة منه، وأقر بالمخالفة لذلك تم صدور قرار إلغاء تصريح مزاولة المهنة ضده، مؤكدا أن تصريحات تامر أمين متنافية مع ميثاق الشرف الإعلامي.

تامر أمين: "التعبير خانني"

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن تامر أمين، قال أثناء التحقيق معه: "مكنش قصدي. التعبير خانني".