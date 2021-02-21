وأشارت صحيفة "ميرور"، السبت، إلى أنه عثرت على صناديق تضم هذه الاختبارات على موقع "إي باي" التجاري الإلكتروني و"فيسبوك" وغيرها.

ووصل سعر الصندوق، الذي يضم العديد من الفحوص، إلى 400 جنيه أستراليني (560 دولار) .

وذكرت الصحيفة أن هذه الاختبارات غير مخصصة لبيع، لكن لا يعرف كيف سرقة هذه الاختبارات الضرورية.

وكانت هذه الاختبارات، التي تعطي نتائج خلال 15 دقيقة، مخصصة للفئات الأكثر ضعفا مثل كبار السن.

وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في القضية، بعد تقرير الصحيفة.

وقال مصدر في الشرطة: "من الواضح أن هناك أفراد يسرقون الاختبارات التي يجب استخدامها لحماية الفئات الأكثر ضعفا ومحاولة بيعها من أجل الربح".

وتابع: "إنه أمر مثير للاشمئزاز لكنهم بحاجة إلى معرفة أنهم لن يفلتوا من العقاب".

وسارع موقع "إي باي" إلى حذف هذه الاختبارات من قائمة المبيعات فيه، لكن الصحيفة قالت إنها تمكنت من شراء 50 اختبارات من بائعين من برمغهام.