المثال يقودنا إلى محمد السارجي، وهو ابن مدينة صيدا في جنوب لبنان، عشق البحر منذ الصغر بحكم موقع المدينة على شاطئ البحر المتوسط. سافر إلى الولايات المتحدة يافعاً لدراسة الإخراج والتصوير في أحد المعاهد المتخصصة، لكن التصوير تحت الماء استهواه، فكان لا بد حينها من إتقان فن الغوص، مما جعله ينتسب إلى مدرسة للغوص لينال شهادتها ويعود إلى لبنان في عام 1995، ويساهم مع رفاق له في تأسيس "نقابة الغواصين المحترفين" في عام1997، ويصير نقيباً لها حتى يومنا هذا. وبعدها قرر تأسيس مدرسة لتعليم الغوص للهواة والمحترفين.

وعن بدايته يقول لـ"سكاي نيوز عربية": "الغطس بدأ كهواية لي مع التصوير السينمائي، وحبي للبحر دفعني للاستكشاف وتسليط الضوء على كثير من الغموض الذي يكتنف البيئة البحرية، وخاصة في القسم الجنوبي من شواطىئ لبنان".

وتابع: "وقد وفقنا إلى استكشاف العديد من المواقع التاريخية والآثار الغارقة في مدينة صور الجنوبية تحت الماء منذ آلاف السنين وبعض السفن القديمة، وينابيع المياه العذبة والكبريتية تحت البحر".

كورونا والغوص!

وعن تأثر نشاط الغوص بوباء كورونا يقول السارجي: "لم نتأثر كثيراً بجائحة كورونا فنحن نتحرك أصلاً بطريقة علمية مع أجهزة الغوص في الأعماق، ويخضع منتسبو مدرسة الغوص التي أديرها إلى فحص طبي دوري. وقد استمر عملنا في المدرسة لأن هواة الغطس كانوا بحاجة إلى متنفس من الوقت يقضونه خارج البيت ولو لمرة واحدة في نهاية الأسبوع، وساعدنا على ذلك طقس جيد نسبياً برغم فصل الشتاء وبرودة المياه".

وجوابا على سؤالنا بشأن ما إذا كانت البيئة البحرية التي يغوصون فيها نظيفة ومحمية من النفايات، يقول: "بيئتنا البحرية تعاني من بعض التلوث بالقرب من الشاطئ بسبب بعض المعامل التي لا تلتزم بمعايير السلامة الصارمة فترمي المياه غير المعالجة في البحر. ولكن مكان التدريب والغوص بعيد نسبياً عن الشاطئ قرب جزيرة صيدا".

وأضاف: "وقد أنشأنا في -جمعية أصدقاء زيرة (جزيرة) وشاطئ صيدا- منطقة بحرية ملائمة للتطور البيئي للكائنات البحرية عبر حديقة نموذجية أسميناها -حديقة صيدون البحرية- بأعماق تتراوح بين 15 و20 متراً تحت الماء. وقد ساعدتنا قيادة الجيش اللبناني مشكورة بإعطائنا عدداً من الدبابات القديمة وطائرات الهيليوكبتر، وكذلك نقابة الطيارين في لبنان التي قامت بمدنا ببضع طائرات تدريب صغيرة قديمة أنزلناها جميعها إلى قاع البحر في عدة نقاط لتصبح ملاذاً آمنا لعائلات مهمة ونادرة من الأسماك والكائنات البحرية التي تحتمي فيها من التيارات البحرية، مما جعلها تصبح أكبر حديقة بحرية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط".

وعن نوعية الأسماك التي تزور شاطئ لبنان الجنوبي وتجذبها البيئة البحرية الجديدة، يجيب السارجي: "فيها أسماك محلية ومنها اللقز الصخري (هامور ) والسلطان ابراهيم، فالشاطئ في الأعماق صخري، وهناك أسماك أخرى مهاجرة من البحر الأحمر عبر قناة السويس، هذا بالإضافة إلى كائنات بحرية أخرى وأسماك نادرة، وفي طليعتها سلالات من السلاحف تزور الشاطئ الجنوبي لتضع بيضها وتفقس لتعود إلى البحر من جديد".

مدرسة الغوص.. البيئة البحرية في رأس الااهتمام

وذكر السارجي: "لتعليم هواية وحرفة الغوص قمنا بتأسيس -معهد صيدون للغوص- وهو مدرسة تعلم هذا التخصص في موقع شبه مغلق على شاطئ جزيرة صيدا ثم تتطور إلى أعماق تصل إلى 10 و18 وأكثر من 20 مترا، وينال المتدرب فيها شهادة تؤهله بدوره للتدريب كمساعد ثم يصير مدرباً متخصصا".

وعن الدور الإيجابي الذي يقوم به الغواصون تحت الماء على الصعيد البيئي وكيفية احترام البيئة البحرية، يقول: "الغواص سواءا كان هاوياً أو محترفاً، يتحرك في بيئة بحرية آمنة يحافظ عليها نظيفة كمنزله، فهو يلتقط المخلفات البلاستيكية خاصة والأجسام الغريبة التي تجلبها التيارات المائية، لأنها تؤذي الأسماك والسلاحف بشكل خاص، وغالباً ما نقوم بإنقاذ سلالات معمرة من السلاحف من الاختناق بأكياس النايلون أو بأسلاك سنانير الصيد المعدنية وننجح في غالبية مهماتنا، وقد نفشل للأسف في بعض الحالات فنخسر العديد من السلاحف المعمرة التي تتغذى على حيوان قنديل البحر الذي يؤذي رواد البحر بلسعاته الموجعة".

وبخصوص اقتران فن الغوص بالصيد والاستكشاف والتصوير، يشرح السارجي: "يقوم الغواص باستكشاف قعر البحر والتصوير بكاميرات متخصصة، ويقوم كذلك بصيد السمك ببندقية السهم، وهذه أيضا هواية شخصية وليست تجارية، وتشمل الثروة السمكية كذلك الإسفنج وبعض الطحالب والكائنات البحرية التي تجرى عليها أبحاث ودراسات وتجارب لأنواع عديدة من مستحضرات التجميل وبعض الأدوية".