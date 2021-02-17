لذلك نرصد لكٍ عبر "سكاي نيوز عربية "أهم خطوات وضع المكياج المناسب لعام 2021، أي في زمن كورونا، وذلك من خلال دردشة مع خبيرة التجميل اللبنانية المتخصصة في علاج وتصفيف الشعر والبشرة والعناية بها، ميسون هلال.

تقول هلال: "اتجهنا أكثر نحو الموديلات الطبيعية التي تنفذ في المنازل، أصبحنا على سبيل المثال نشاهد الشعر المجعد الطبيعي بعيدا عن موضة -التمليس- أي الشعر الناعم"، موضحة "نحن اليوم بعصر المعالجة، ولسنا في زمن إخفاء الشوائب.. وهذا يعد مفيدا جدا، فبدل إخفاء العيوب بدأنا بالعلاجات، على سبيل المثال، أصبحنا نرى -الحواجب المتروكة- بعيدا عن الرسم والتلوين بالحنّة وغيرها".

زمن كورونا.. أكثر الفترات إثارة

واعتبرت هلال هذه الفترة التي داهمتنا من دون أي حسابات مسبقة، "من أكثر فترات الإثارة بطريقة التجميل، حيث قالت" الشكل الطبيعي يعد من الأعمال الفنية التي أطلق عليها اسم (الفوضى المنظمة) وهي ليست إهمالا بل تحررا من القيد الذي كنا نقوم به".

وأضافت: "علينا ألا نتفاجأ إذا رأينا عيوبا في بشرة ظاهرة، الناس صارت تعبر عن نفسها وعما في داخلها بشكلها الخارجي من خلال موضة شعرها، مما يذكرنا بحقبة الثمانينيات".

الكمامة

فيما يخص استخدام الكمامة، رأت هلال أنها "جعتلنا نلاحظ أكثر بعض الأجزاء في الوجه التي لم نكن ندخلها في حساباتنا، متل الأذنين، والتركيز أكثر على العينين فيما يخص المكياج، إضافة إلى موضة "الديسكو" أي الكريستال حول العين، حيث صار بإمكاننا أن نرى الجمال النظيف والبشرة المعالجة والشعر اللامع، نحن إذا بعصر العودة إلى طبيعتنا".

نصائح

وعرضت خبيرة التجميل جملة من النصائح حول ظلال العين، فقالت "يمكننا استخدام اللون البني الغامق الأقرب إلى الأسود لإبراز وإظهار الجمال أكثر واستخدام ظلال العين "الشدو" البنفسجي على أن تكون الألوان متداخلة مع بعضها البعض بانسجام، كاستخدام البرتقالي مع الوردي (الفوشية) مثلا مع اللون الأحمر بشكل متداخل مع تزيين العين برموش متفرقة، وهذه تعرف بـ"الرموش العقربية".

وأضافت "كما يمكن إضافة الأكسسوارات المنزلية كالسلاسل المعدنية الخفيفة إلى الشعر بشكل ظاهر على إحدى الجوانب، وأنصح بخلط لوني الأحمر والزهر كمزيج من ظلال العين ووضعها فوق العين"، مشيرة إلى أنه بإمكان المرأة استخدام الألوان نفسها للشفاه على أن يعتمد من الداخل لون الزهر.

الشعر

بالنسبة لموديلات الشعر، وجهت هلال نصيحة بلّف الشعر على شكل "كعكة " فوق الرقبة مباشرة مع تنزيل خصل من الشعر الخفيفة على الوجه مع الأخذ بعين الاعتبار إبراز "الجدلة" كونها موضة السنة وخصوصاً "الجدلة الأفريقية" التي يمكننا إضافة وصلات شعر عليها أيضا.

كما نصحت هلال بالشعر المجعد على أن تكون التجعيدة على طبيعتها مع إظهار وبر الشعر وموديل "كلاسيك هوليود"، مثل موديلات الممثلة اللبنانية العالمية سلمى حايك وموضة الشعر "المتموج" على شكل تعرجات عريضة.