وتوقفت روبي عن الغناء منذ العام 2007 بعد إطلاق ثاني ألبوماتها "مشيت ورا إحساسي"، الذي حققت من خلاله نجاحا ملحوظا، لكنها توقفت فجأة عن الغناء وانهمكت فى التمثيل وقدمت أدوارا عديدة فى التلفزيون والسينما.

وكشف المنتج وليد منصور كواليس إقناع روبي بالعودة مجددا للساحة الغنائية وتقديم ألبوم جديد من المقرر طرح أولى أغنياته فى الأيام القليلة المقبلة.

وقال منتج ألبوم النجمة المصرية فى تصرحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه التقى روبي مرات عديدة فى الفترة الأخيرة خلال أحد الأعمال السينمائية التى ينتجها، مشيرا إلى أنه دخل معها فى نقاشات مطولة عن أهمية عودتها للغناء من جديد، خصوصا أن لها تجارب سابقة حققت نجاح كبير ولا زالت أغانيها تحقق معدلات استماع كبيرة حتى اليوم.

وأضاف:"بعد فترة اقتنعت بكلامي وأعطتنى موافقتها قبل ما يقرب من شهر، ومن بعدها وبمساعدة عدد كبير من أصدقائي الملحنين والشعراء نجحت فى الاتفاق على كافة أغاني الألبوم.. كان هناك كثير من الأغاني، وقد اخترنا منها 8 أغاني فقط"

وأوضح منصور أن روبي كان لديها تخوفات منطقية من العودة للغناء بعد كل هذه الفترة من الانقطاع، مشيرا إلى أنها تثق فيه وفى اختياراته، لذلك تركت له مسئولية اختيار الأغانى والملحنين والشعراء الذين ستتعامل معهم فى الألبوم.

وأعلن "منصور" عن عقد مؤتمر صحفى كبير بأحد فنادق القاهرة يوم الخامس والعشرين من الشهر الجارى بحضور روبي وعدد من صناع الألبوم لاطلاقه رسميا، مشيرا الى أن هناك بعض من أغنيات "حتة تانية" سيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تمهيدا لعرضها على الفضائيات خلال الفترة المقبلة"

وأضاف:" الألبوم لن يتم طرحه فى الأسواق مرة واحدة، سنطرح أغنية كل أسبوعين على الأكثر، لضمان نجاح الأغاني بالشكل الأمثل، موضة طرح الألبومات كاملة أصبحت غير مجدية ولا تحقق للمنتج مكاسب مالية تعوض ما أنفقه".

وبعيدا عن الألبوم الجديد كشف وليد منصور عن تعاون جديد يجمعه بالنجمة روبي من خلال فيلم سينمائي يتم التحضير له حاليا باسم مؤقت "شغل خواجات".

تجدر الإشارة إلى أن روبي تتعاون فى ألبومها الجديد مع عدد من كبار الشعراء والملحنين فى مصر، على رأسهم الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي ومصطفى عصام وأحمد مرزوق، ومن الملحنين محمد يحي وبلال سرور ومحمد حمزة.