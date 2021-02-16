وأعلنت شبكة "سي بي إس" الأميركية، الاثنين، أن لقاء المذيعة الشهيرة أوبرا مع ميغان وهاري، والذي تبلغ مدته 90 دقيقة، من المقرر أن يبث في 7 مارس المقبل.

ووفقا للشبكة: "من المزمع أن تتحدث وينفري مع ميغان، دوقة ساسكس، في مقابلة شاملة تغطي كل شيء من الدخول إلى الحياة الملكية والزواج والأمومة والعمل الخيري إلى كيفية تعاملها مع الحياة تحت ضغط عام مكثف".

وأضافت "لاحقا، ينضم الأمير هاري إلى الاثنين ويتحدث هو وماركل عن انتقالهما إلى الولايات المتحدة وآمالهما وأحلامهما المستقبلية لعائلتهما المتزايدة".

وذكر موقع "نيوزيلاند هيرالد" أن ميغان وافقت على إجراء مقابلة "واسعة النطاق" مع أوبرا، مشيرا إلى أن اللقاء جرى تسجيله بالفعل.

وأوضح المصدر أن مواقفة ميغان على إجراء حوار مع أوبرا جاءت على اعتبار أنهما "صديقتين مقربتين".

وأبرزت تقارير إعلامية أن قرار المشاركة في مقابلة أوبرا يعني أنهم "معرضون لخطر إغضاب العائلة الملكية - وقد يؤدي أيضا إلى توسيع الانقسامات".

هذا ورفض قصر بكنغهام الليلة الماضية التعليق على المقابلة، التي من المقرر أن تبث قبل 6 أسابيع من عيد ميلاد الملكة إليزابيث الـ95.

وتأتي هذه المقابلة التلفزيونية في وقت أعلن فيه متحدث باسم ميغان وهاري أن الزوجين ينتظران طفلا ثانيا، بعدما رزقا بابنهما الأول أرشي عام 2019.