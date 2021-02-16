نعود إلى لحظات احتفال بعض النجوم بيوم 14 فبراير.

ديفيد بيكهام وفيكتوريا

نشر بيكهام نجم كرة القدم الإنجليزي السابق صورة ينفجر ضحكا برفقة زوجته فيكتوريا، وكتب "عيد حب سعيد لأروع الأمهات وأكثر الزوجات إلهامًا. أحبك جدا".

ميغان هاري

"آرتشي سيكون أخًا كبيرًا !" في 14 فبراير 2021، أعلن ماكس فوستر، المتحدث باسم الزوجين الملكيين، عن الخبر عبر منشور على تويتر. الأمير هاري اعتبر اليوم فرصة لكشف النقاب عن لقطة رائعة بالأبيض والأسود حيث يمكننا بالفعل رؤية بطن ميغان ماركل الحامل بطفل ثان.

باراك أوباما

من جانبه، شارك الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، باراك أوباما لقطة ظهر فيها إلى جانب زوجته ميشيل وابنتيه ساشا وماليا أوباما.

وعلق أوما: "عيد حب سعيد للأشخاص الثلاثة الذين دائمًا ما يجعلونني أبتسم. نورك المبهر يجعل كل شيء أكثر إشراقًا".

بريانكا شوبرا ونيك جوناس

واحتفلت بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس بعيد الحب عن بعد هذا العام بسبب التزاماتهما المهنية، أحدهما في لندن والآخر في لوس أنجلوس، لكن ذلك لم يمنع المغني من مفاجأة الممثلة بـباقات الزهور وشاركها نيك كلمات لطيفة، "أينما ذهبت، سنكون معا في السراء والضراء، لأنه دائمًا ما نسير نحو الأحسن. عيد حب سعيد بريانكا، شكرًا لك على ملء كل يوم بالسعادة والسلام. أحبك لحد الجنون."

جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

عبرت جينيفر لوبيز عن فرحتها بتلقي ورود حمراء زوجها وكتبت "بالإضافة إلى عيد الحب، كان شهر فبراير دائمًا مميزًا لنا: "شهر عيد ميلادنا، التقينا للمرة الأولى في الأول من فبراير ... كانت المرة الأولى التي خرجنا فيها بعد يومين، ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك يوم لم نقضيه معًا أو نتحدث ... أنت تجعلني أضحك، أحب حس الفكاهة فيك كثيرًا وكيف تحاول دائمًا جلب الفرح أينما ذهبت.

زين وجيجي حديد

يحتفل الوالدان الجدد بعيد الحب الأول رفقة طفلتهما التي ولدت في سبتمبر الماضي. وعلقت العارضة على صورة نشرتها بالأبيض والأسود لزوجها: "أحبك، عيد الحب الذي سنشاركه إلى الأبد".

ماندي مور وتايلور جولدسميث

شاركت الممثلة ماندي مور صورة مع متتبعيها وكتبت: "نحن لسنا من المعجبين الكبار بعيد الحب، لكنني متأكدة من أنني الأكثر حظًا في العثور عليك، Taylordawesgoldsmith. أنا أحبك أكثر من أي شيء".

ريتا ويلسون وطوم هانكس

ريتا نشرت صورة مبتسمة ولم تفوت الفرصة لتعايد طوم هانكس قائلة: "عيد حب سعيد حبيبي، من تجعلني أبستم يوميا، أحبك".

هايلي وجاستن بيبر

في حين أن جاستن لم ينشر أي معايدة، هايلي نشرت صورتهما معا وكتبت" سعيدة أنك أنت فلانتينو الخاص بي".