وقبل يومين من العيد المنتظر، جال بائع الورد بعربته أسواق العاصمة اللبنانية المقفلة، بفعل الوباء، عارضا باقات من الزهور، ونادى "يلا عالورد" علّه يجد أحد يشتري الورد لحبيب أو حبيبة. وردد مرارا : "يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك".

يذكر أن تدابير العزل في لبنان استثنت محال من بينها الورود في لبنان.

ومن المقرر أن تفتح أبوابها أمام المُواطنين إستعداداً للإحتفال بعيد الحب، وبيع الورود ولكن فقط عبر خدمة التوصيل (الديليفري)، لكن الأسعار ليست في متناول الجميع مثلاً "الدبدوب الأحمر" يباع حالياً بـ800 ألف ليرة لبنانية، وهو سعر باهظ في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

كمامات الحب

وفي مشهد آخر من مشاهد الاستعداد لعيد الحب، استغلت مصممة المناسبة لبث التوعية الصحية والأمل والطاقة الإيجابية في قلوب العشاق والمحبين، وقررت صناعة كمامات عيد الحب.

وتقول المصممة، سارة ترجمان، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إنها صممت "كمامات الحب"، "التي ستختلف عن غيرها من الكمامات سيما اذا كانت هدية من الحبيب، مما يجبرك على ارتدائها وتنشق أنفاسك من خلالها ، وبث الروح الإيجابية في القلب".

وكانت ترجمان أصيبت في انفجار مرفأ بيروت المدمر في أغسطس الماضي، إصابات بالغة، وتخطتها بالعلاج الجسدي والنفسي.

وترى أنها اليوم تزرع الحب قلوبا على شفاه الشباب اللبناني كرسالة توعوية لحمايتهم من كورونا .

وتقول عن فكرتها :"إنها غير مكلفة وإقتصادية في آن معاً لاسيما بالنسبة للأسعار في لبنان ، كما أن الهدف منها ليس الربح بقدر ما هو إيصال رسالة ، وبما أن الكمامة هي الوسيلة الوحيدة التي باتت من مستلزمات كل لبناني فقد أردت أن أعبر عن رسالتي من خلالها".

أما محتوى التصميمات فيضم كلمات ذات صلة بالوباء: "عملت PCR وطلعت POSITIVE بحبك "، إلى جانب عبارات أخرى وشعارات العشاق والقلوب الحمر والورود من قبيل : "حبي الأول والأخير" و"حبيتك وبحبك" و"إنت الحب" .

ومن التصميمات الأخرى، كمامات القلوب المُزينة بقلب أحمر، أو قلوب صغيرة، لإرتدائها في عيد الحب وبألوان عدة، مثل الأحمر والأسود والفضي، مصنوعة من قماش الساتان اللامع، وهي مُناسبة للاحتفال بـ"عيد الحب" في أي مكان حتى خارج المنزل.

وعن الترويج لمصنوعاتها في ظل الإقفال توضح سارة: "نوزعها عبر الأصدقاء ووسائل التواصل الاجتماعي"، وتشير إلى أن كمامات فالانتين تم بيعها قبل شهر فبراير الحالي، بسبب شدة الإقبال.

الكمامة رمز الحياة

ويقول محمد عبد الحميد الذي يدير مطبعة متخصصة: "تأخذ طباعة كمامات عيد الحب وقتنا الأكبر حالياً، وقد بدأت منذ مطلع فبراير والهدف منها التوعية والنصح، وإذا أهدتني زوجتي كمامة موقعة فحتماً سأرتديها وهنا تكون الرسالة المقصودة قد وصلت".

ويضيف "لأن الكمامة، باتت جزءاً أساسياً من نمط حياتنا، في ظل تفشي فيروس كورونا فقد بدأ الجميع يعتاد عليها ليضيفها فوق الكمامة الطبية وأطبع الآلاف منها حالياً".

وتقول الفتاة مايا: "أحب هدية الورد ، ولكنني قرأت بالأمس مقالاً أخافني يقول بعدم شم الورد فربما نقل عدوى كورونا من خلال حاسة الشم والأنف ، لذلك سأكتفي بشراء دب صغير أحمر أعقمه أو كمامة معقمة أيضاً".