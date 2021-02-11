وتستمر جزيئات الماء، التي سرعان من تتجمد، في الانبعاث من أعلى الهيكل، الأمر الذي يجعله يبدو وكأنه دخان ينفجر من بركان حقيقي، وفقًا لأولئك الذين يحالفهم الحظ لرؤيته عن قرب.

وتشكل "بركان جليدي'' أصغر في منطقة ألماتي في كازاخستان العام الماضي، ولكن لم يكن به خاصية بخار الماء الشبيهة بالدخان.

وتشكل مخروط الجليد المجوف فوق ينبوع ساخن استمر في نفث رشقات مائية وسط المناظر الطبيعية المغطاة بطبقة سميكة من الثلوج، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وتبلغ درجة الحرارة الحالية في منطقة ألماتي 0 درجة مئوية، مما يعني أنها باردة بدرجة كافية لتجميد مياه الينابيع الساخنة عند وصولها إلى السطح.

وأدت الأنباء عن البركان الجليدي بمحبي الغرائب في إنستغرام إلى السفر إلى المنطقة القريبة من قرية "كيغن" والتقطوا بعض الصور الرائعة.

ويمكن أن تتكون "أقماع الجليد"، أو فوهات البراكين الجليدية، المماثلة في جميع أنحاء العالم عندما تكون درجة حرارة الهواء باردة بدرجة كافية لتجميد الماء الصاعد الأكثر دفئا.

كما يمكن أن تتشكل براكين الجليد في الفضاء ويعتقد بعض العلماء أنهم اكتشفوا واحدة على كوكب بلوتو في العام 2016.