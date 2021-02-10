الحقيقة أنه لم يكن على وشك القفز، بل قفز فعلا عن الجسر عندما لحق به الشرطي في اللحظة الأخيرة وأمسك به من ذراعه أثناء سقوطه.

وتُظهر الصور المذهلة الرجل وهو يتدلى على ارتفاع 150 قدما (46 مترا تقريبا) فوق بحيرة "نيو ميلونز" في كاليفورنيا بينما يحاول الشرطي سحبه من فوق الحاجز.

ووقع الحادث في فاليسيتو بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين، عندما حاول رجل أن ينتحر بالقفز من فوق جسر سييرا نيفادا، لكن لحسن الحظ تم سحبه إلى بر الأمان.

عندما تلقى مكتب عمدة مقاطعة تولومن تقريرا يفيد بأن رجلا هدد بالقفز من فوق جسر محلي، بدأت الوكالات في مسح المنطقة المحيطة بالجسرين في سييرا نيفادا.

وأثناء البحث، كانت سيارة الرجل موجودة بالقرب من جسر باروتس فيري، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وبعد ساعات قليلة، بدأت دورية بالقارب ونواب من مكاتب عمدة مقاطعة كالافيراس وتولومن عملية بحث أخرى، حيث عثروا على الرجل واقفا بجانب حافة الجسر.

وقالت السلطات إنها تحدثت مع الرجل لمدة 10 دقائق، لكنه بعد ذلك صعد فوق الحافة وحاول القفز، بحسب ما ذكر موقع قناة "كاي سي آر إيه" التلفزيونية المحلية.

وعندما قفز الرجل، تقدم الشرطي أندرو لونغ ومد يده عبر قضبان الحاجز وأمسك بالرجل من إحدى ذراعيه، وتمسك به لمدة 30 ثانية.

وبمساعدة أعضاء فريق البحث والإنقاذ الآخرين، تمكنوا من سحب الرجل إلى بر الأمان.

وقال بيان مكتب عمدة مقاطعة تولومن: "نريد أن نشكر جميع الوكالات المتحالفة معنا والعمل البطولي لجميع موظفي إنفاذ القانون اليوم. شجاعتكم وتفانيكم ومثابرتكم أنقذت حياة".