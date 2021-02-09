وعلى الرغم من أنه قد يمر بعض الوقت قبل أن يرتديها ابن أمير خان، لكن والده الفخور سيكون بالتأكيد قادرا على تعليمه كيفية القيام بذلك بأناقة، لأنه معجب كبير بالساعات الفاخرة.

وفي وقت سابق من العام الماضي، شوهد أمير خان، البالغ من العمر 33 عاما، وهو يرتدي ساعة غطس تصل قيمتها إلى 138 ألف دولار.

فيما يلي نظرة على بعض النجوم الذين ارتدوا أغلى الساعات التي أضاءت أمام عدسات كاميرات المصورين:

كريستيانو رونالدو

يضع لاعب كرة القدم البرتغالي ونجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، في يده ساعة فرانك مولر البراقة التي تبلغ قيمتها 1.38 مليون دولار تقريبا.

وتتميز الساعة البراقة، وهي جزء من مجموعة "راوند" Round لصناعة الساعات، بعلبة وميناء وسوار معصم مرصع بأحجار الماس والياقوت.



ريانا

في فيديو "تايك أيه بو"، ترتدي نجمة البوب ريانا ساعة "بياجيه" من الذهب عيار 18 قيراطا، وتبلغ قيمتها حوالي 30 ألف دولار.

وشوهدت المغنية، التي تبلغ من العمر 32 عاما، أيضا وهي ترتدي ساعة "رولكس بريزيدانت داي دايت 36" بقيمة 12500 دولار، كما ارتدت ساعة "شوبارد هابي سبورت"، بقيمة 5 آلاف دولار.

بيونسيه وجاي زي

قدمت بيونسيه ساعة هدية زفاف لزوجها مغني الراب، ويُعتقد أنها أنفقت 4.8 مليون دولار على ساعة "أوبلوت بيغ بانغ" المرصعة بـ1300 ماسة.

كذلك شوهد جاي زي بساعة "باتيك فيليب غراندماستر تشايم"، بتكلفة حوالي 2.2 مليون دولار، وساعة "رولكس" فريدة من نوعها وحقيبة "ريتشارد ميل" ياقوتية بقيمة 2.5 مليون دولار.

فلويد مايوذر

يعد أسطورة الملاكمة فلويد مايوذر، البالغ من العمر 43 عاما، من المعجبين الآخرين بالماس، الذي يسهل بالطبع الحصول عليه عندما تتجاوز قيمتك 413 مليون دولار.

لقد أنفق مايوذر 18 مليون دولار على ساعة "بليونير من شركة "جيكوب آند كو"، المصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا والمرصعة بـ 260 قيراطا من الماس الأبيض.

إريك كلابتون

يفضل عازف الجيتار الرائع، البالغ من العمر 75 عاما، الأناقة الخالدة والرقي على الأشياء المبالغ بها.

ويُعتقد أنه دفع حوالي 4 ملايين دولار مقابل ساعة "باتيك فيليب 2499"، وهي واحدة من ساعتين فقط من هذا النوع.

دانيال كريغ

يحب الممثل البريطاني ونجم سلسلة أفلام جيمس بوند، دانيال كريغ، البالغ من العمر 52 عاما، الساعات الفاخرة مثل شخصيته جيمس بوند.

فقد ارتدى ساعة "أوميغا سيماستر 300"، التي تبلغ قيمتها حوالي 9634 دولارا، وساعة "رولكس ميلغوس" بقيمة 8300 دولار، و"رولكس صبمارينر" بقيمة 32 ألف دولار تقريبا.

كونور ماكغريغر

أما المصارع في رياضة القتال الحر، كونور ماكغريغر، فهو يحب الساعات البراقة، ويقال إنه دفع 1.5 مليون جنيه إسترليني مقابل ساعة "راسبوتين" مرصعة بالألماس من شركة "جاكوب آند كو".

كما شوهد كونور، البالغ من العمر 32 عاما، وهو يرتدي ساعة "أسترونوميا توربيلون باغيت" بلغ سعرها أكثر من مليون دولار، والساعة مرصعة بـ 422 ماسة و133 قطعة أخرى من الماسات المقطوعة بشكل مثلث.