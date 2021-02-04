وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني أن القصة حدثة في دولة ليتوانيا، المطلة على بحر البلطيق، شمال أوروبا.

وبعدما توقف تساقط الثلوج على بانيفيزيس، وسط البلاد، تفتق ذهن زوجين يعيشان في المنطقة عن فكرة غريبة نحت سيارة فيراري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق عملية النحت، التي بدت احترافية للغاية، وظهرت "الفيراري الثلجية" وكأنها حقيقية.

وكان بعض اللقطات من تصوير الزوجة، دوناتا بوجيني، في حين كان زوجها يضع لمساته الأخيرة على المنحوت.

ويعرف عن الزوجين عشقهما الكبير لهذا النوع من السيارات، على الرغم من أن إمكانياتهما المادية لا تتيح امتلاكها.

ويبلغ ثمن السيارة الحقيقية من هذا الطراز الفاخر، أكثر من مليوني دولار أميركي.

واستغرقت عملية نحت مجسم السيارة في الثلج أكثر من يومين

وأكد الزوج بوجيني أن "السيارة الثلجية" تم نحتها طبقا لمقاييس المركبة الإيطالية الفاخرة.

وقال الزوجان بكلام طغت عليه السخرية: "لا أحد يستطيع أن يقول ليس لدينا سيارة فيراري خارج منزلنا".