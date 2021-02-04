ويبيّن التسجيل شقة مؤلفة من غرفة واحدة لا تضم سوى بعض الأدوات الكهربائية، فيما يتعين على المستأجر استخدام مراحيض وحمّام مشترك لكل سكّان الطبقة عينها في المبنى كما الحال في شقق كثيرة في نيويورك.

ورفض الوكيل العقاري، الذي نشر الفيديو، الكشف عن العنوان المحدد للشقة في حي غرينتش فيلدغ، ولا اسم صاحبها.

وقد حصد التسجيل المصور الذي يحمل عنوان "أسوأ شقة في نيويورك" عبر حساب "نيويورك سيتي ريالتور" على "تيك توك"، أكثر من 2.6 مليون علامة إعجاب وعشرات آلاف التعليقات الساخرة بأكثريتها من حجم الشقة ووضعها.

وكان متوسط إيجار الشقق في مانهاتن في أكتوبر الفائت 3790 دولارا في الشهر، وفق موقع "رنت كافيه"، لمساحة تبلغ في المعدل 65 مترا مربعا، فيما لا تتعدى مساحة الشقة المصوّرة في الفيديو 10 أمتار.

وأشار الوكيل العقاري الذي نشر الفيديو كامرون نولتون إلى أن الشقة التي خلت من السكان منذ أكتوبر، ستجد على الأرجح من يستأجرها سريعا، رغم أن الإعلان عن إتاحتها للتأجير اقتصر على الوكلاء العقاريين من دون أي منشور على المواقع الرئيسية للإعلانات العقارية.

وأكد نولتون أن غرينتش فيلدغ "من أكثر الأحياء المرغوبة في العالم، لذا سيتقدم أشخاص لاستئجار" الغرفة، رغم وجود شقق أخرى أكبر حجما مع حمامات بقيمة إيجار مشابهة مطروحة عبر مواقع للإعلانات العقارية في غرينتش فيلدغ.