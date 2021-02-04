وقال الحاكم أوليكساندر ستاروخ إن الحريق شب ليلا بالطابق الأول من المستشفى الواقع بمدينة زابوريغيا، حيث كان المرضى متصلين بأجهزة تنفس صناعي.

وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال إن الحريق ربما نجم عن تسرب للأكسجين.

وسجلت أوكرانيا أكثر من 1.2 مليون إصابة بفيروس كورونا و23229 وفاة.

كان حريق قد شب قبل أسبوعين في دار للرعاية بمدينة خاركيف بشرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 11 آخرين.

وقال المدعي العام الأوكراني حينها إن السبب الأول وراء المأساة هو "الإهمال في التعامل مع أجهزة التدفئة الكهربائية".