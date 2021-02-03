وقال الزوجان، اللذان تنازل كلاهما عن رواتب الحكومة، إنهما كانا يحصلان على دخل لا يقل عن 23.8 مليون دولار وما يصل إلى 120 مليون دولار خلال عام 2020 وأول 20 يومًا من عام 2021، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وذلك بالمقارنة مع مبلغ يصل إلى 156 مليون دولار لنفس الفترة قبل عام.

وبشكل عام، تشير الإفصاحات إلى أن إيفانكا ترامب وكوشنر، على الرغم من أنهما لا يزالان ثريين للغاية، قد تعرضا لخسارة اقتصادية خلال فترات حكمهما المثيرة للجدل في إدارة والدها.

وفي عام 2017 ، بعد وقت قصير من انضمامهما إلى موظفي البيت الأبيض، أبلغا عن دخل يصل إلى 195 مليون دولار، لكن هذا الكشف الأولي غطى فترة زمنية أطول من تلك التي أعلنا عنها لاحقا.

وارتفعت قيمة أصول الزوجين بشكل متواضع، على مدى السنوات الأربع الماضية، والتي قفزت خلالها الأسهم أكثر من 60 في المئة.

ويشير أحدث إفصاح مالي إلى أنهما أدرجا أصولًا تتراوح قيمتها بين 206 ملايين دولار و 803 ملايين دولار، مقارنة بعام 2017 الذي وصلت فيه الأصول المدرجة ما بين 241 مليون دولار و741 مليون دولار، كما أدرجا أصولا قيمتها بين 203 و 783 مليون دولار العام الماضي.

ويمتلك الزوجان ممتلكات واسعة في الشركات التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.

وأفصح كوشنر عن دخل يصل إلى 117 مليون دولار، معظمه من الإيجار أو المكاسب المرتبطة بالعقارات السكنية والتجارية التي يمتلكها.

كما أبلغ عن 1.8 مليون دولار شركة ويستمنستر مانجمينت للإسكان العائلية التي يديرها كوشنر في نيويورك ونيوجيرسي وماريلاند وفيرجينيا وتينيسي.

الروابط العائلية

ويُظهر إفصاح كوشنر أنه لا يزال يمتلك حصة تتراوح قيمتها بين 25 مليون دولار و 5 مليون دولار في Cadre ، شركة التكنولوجيا العقارية التي شارك في تأسيسها.

وكان كوشنر قد أعلن في وقت سابق أنه سيخرج من "كادر" لإزالة تضارب محتمل في المصالح لكنه لم يفعل ذلك أبدًا.

وكشف إفصاح إيفانكا عن علاقاتها العديدة مع الشركة العائلية، حيث أظهر 1.5 مليون دولار من حصتها في فندق ترامب الدولي في واشنطن - بانخفاض من حوالي 4 ملايين دولار قبل عام - و 1.5 مليون دولار أخرى من عدة شركات ذات مسؤولية محدودة.

ومثل والدها، حصلت إيفانكا أيضًا على معاش تقاعدي مع نقابة ممثلي الشاشة بسبب ظهورها في برنامج "المبتدئ".

ويسرد النموذج أيضًا العديد من العلامات التجارية وعقود الترخيص الخاصة بترامب للأزياء والسلع المنزلية والأنشطة التجارية الأخرى، ولكن تلك التي تجلب ما لا يقل عن 0 دولار أو ما يصل إلى 200 دولار.

وأغلقت إيفانكا خط الأزياء الخاص بها في عام 2018، بعد أن أسقطه تجار التجزئة مثل نوردستروم.

وقام الزوجان بإدراج أعمال فنية تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و 25 مليون دولار.

ويأتي معظم ديون الزوجين من كوشنر،، الذي يمتلك خطوط ائتمان بالاشتراك مع والده تشارلز كوشنر.