وتدور أحداث الفيلم الذي أخرجه جون لي هانكوك حول سفاح يحاول شرطيان الإمساك به.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة "عائلة كرود: عهد جديد" (ذا كرودز: أنيو إيدج) في المركز الثاني مسجلا 1.84 ميلون دولار في الأسبوع العاشر من عرضه.

وتراجع الجزء الثاني من فيلم "المرأة الخارقة 1984" (وندر وومان 1984) إلى المركز الثالث بعد أن بلغت إيراداته 1.3 مليون دولار. وبلغت إيراداته الإجمالية 39.2 مليون دولار بعد ستة أسابيع من عرضه في 1864 دار عرض.

واحتل فيلم الحركة الجديد "الرامي" (ذا ماركسمان) للممثل ليام نيسون المركز الرابع بإيرادات بلغت 1.25 مليون دولار.

وجمع فيلم الإثارة "صائد الوحوش" (مونستر هانتر) 740 ألف دولار محتلا المركز الخامس.