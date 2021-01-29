وتبث منصة على سكاي نيوز عربية ، نحو عشرين بودكاست منوعا، منها الإقتصادي والثقافي، و الاجتماعي، والرياضي، والترفيهي.

ومن بين هذه البرامج، بودكاست أثير الكرة الذي يناقش مستجدات الساحرة المستديرة، و بودكاست حياتنا الذي يهتم بشؤون الأسرة.

https://www.skynewsarabia.com/radio-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9