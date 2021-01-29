وكتب الفنان أحمد السقا على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": " توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير إلى جانب كونه والد زوجة السقا، إلا أنه من أهم مصففي الشعر الذين عرفهم الفن المصري.

وكتب فنانون ومشاهير في مصر كلمات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي كلمات نعوا فيها الراحل، وكان من بين هؤلاء المغنية أنغام والفنانة شريهان والممثلة هند صبري، والمغني خالد سليم، وآخرون.

وبدوره، كتب رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس على "تويتر": "فقدت مصر شخصية عصامية نادرة بنت نفسها من الصفر، وصنعت سمعة طيبة وقصة نجاح تدرس، تميزت بصفاء النفس والتواضع والأدب.. البقاء لله.. ربنا يجعله من أهل الجنة.. محمد الصغير.. خالص التعازي لأسرته الكريمة".

وفي ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، أقامت الأسرة صلاة الجنازة بحضور عدد قليل من نجوم الفن على رأسهم أمير كرارة والمخرج عمرو عرفة، والمطرب "أبو".

وتم دفن الصغير في أحد المدافن المخصصة للأسرة في القاهرة، وذلك بحضور الفنان أحمد السقا والمقربين مع صلاة الجمعة.

موقف لا ينسى

وانهالت التعازي على أسرة الراحل، وكشفت الفنانة هالة صدقي عن موقف لا ينسى للراحل قبل وفاته، وذلك عبر تدوينة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"

وكتبت:" أنعى بكل الحزن محمد الصغير، رجل نزيه وكريم ومحترم ومحبوب من الجميع، رجل بدأ من الصفر حتى أصبح من أنجح وألمع الرجال في مصر".

وأضافت صدقي والتي تعد من أكثر الفنانات التي عمل معها محمد الصغير في أعمالها الفنية:" "محمد الإنسان صمم أنه يرجع زوجته الأولى وهو كان عارف أنه خلاص هيمشي، وده يدل على أنه قد إيه إنسان صادق حتى لو آخر نفس، الله يرحمك يا صاحبي ودعوات كل اللي بيحبوك".

مصفف النجوم

ويأتي اهتمام كافة نجوم الفن المصري من التعزية في وفاة الصغير من كونه أقدم من امتهن هذه المهنة، حيث بدأ عمله منذ أكثر من 40 عامًا، وله اختراع مسجل باسمه في موضات الشعر، حيث بدأ ذلك حينما صفف شعر الأميرة فوزية زوجة الأمير فواز أمير منطقة الرياض ومكة التي جاءت إلى مصر لحضور حفل أم كلثوم، ثم عرفته على "ألكسندر" أشهر كوافير في العالم.

وكانت ابنة الصغير، المذيعة مها الصغير أعلنت إصابته بفيروس كورونا المستجد مطلع العام الجاري 2021، طالبة من جمهوره ومحبيه الدعاء له بعد دخوله العناية المركزة، قبل أن يعلن زوجها الفنان أحمد السقا وفاته اليوم.