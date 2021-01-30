ويمثل "دير الآباء الدومنيكان"، الذي تأسس في القاهرة، عام 1930، نافذة حضارية وإطلالة على جوانب المعرفة الإنسانية بكافة وجوهها. ويضم الدير أكبر وأعظم مكتبة إسلامية، سعيا لإقامة علاقات ثقافية وبناء جسور صلبة وقوية تسعى إلى ترسيخ ركائز متينة للود والتقارب وإعادة الحياة للعلاقات الفكرية بين الطرفين.

وتنبع أهمية المكتبة، التي تم افتتاحها رسميا عام 1953، من تصميمها على أحدث الطرز العملية والمكتبية. إذ تحوي قاعة واسعة للقراءة، وأخرى لحلقات الدراسة الخاصة بالباحثين والطلاب، وفهرست الكتب وفق آليات وركائز عمل برنامج يبث على الإنترنت باسم موقع الكندي لتيسير مجالات البحث، وهو ما يمكن الدارسين من اختصار الجهد المبذول في البحث عن مراجع معينة.

وتضم المكتبة تقسيمات عديدة في مختلف فروع الثقافة العربية، من بينها: اللغة العربية والإسلاميات والقرآن والحديث والفقه والفلسفة الإسلامية وعلم الكلام والتصوف وتاريخ الإسلام والكتب الغربية المتأثرة بالثقافة العربية والعكس صحيح، الفن العربي الإسلامي وعلم العمارة. ويوجد في المكتبة أكثر من 150 ألف كتاب وآلاف الكتب النادرة.

جسر للتواصل

مدير معهد الآباء الدومنيكان بالقاهرة، الأب جون درويل، وهو فرنسي الجنسية، قال إن الدير تأسس في البداية كفرع لدير الآباء الدومينيكان الموجود في القدس، ولم يكن هناك نية في البداية لإنشاء معهد للدراسات أو مكتبة، ولكن التفكير في إنشاء المكتبة بدأ عقب نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، وتم العمل على المشروع حتى تم افتتاح المكتبة بالفعل عام 1953.

وأضاف درويل، لموقع سكاي نيوز عربية، أن إنشاء المعهد والمكتبة أتوا عبر طلب من الفاتيكان بدراسة الإسلام، وأن وظيفة الرهبان في الدير هو تعزير التعاون الإسلامي المسيحي، وزيادة التقارب بين الأديان وتعميق الفهم المتبادل بين الأديان.

وتابع أن توجه مغلوط لدى بعض التيارات الفكرية أن الأديان هي جزء من الصراع والحروب في العالم، بل يرى بعضهم الأديان سبب كل الشرور، وهذا توجه غير صحيح، ونحن نريد أن نثبت أن الأديان هي جزء من الحل وليس الصراع، وأنه من خلال التعاون بين مختلف الأديان قد تصل البشرية إلى السلام المنشود.

وأشار إلى أن وثيقة الإخوة الإنسانية التي تم توقيعها في أبوظبي بين بابا الفاتيكان فرانسيس، وشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب هي خطوة في طريق إثبات أن الأديان جزء من الحل، وأنه بالتعاون والحوار الاسلامي المسيحي، يمكننا أن نتطلع نحو مستقبل قائم على الفهم والتعاون.

مكتبة شاملة

الباحث المختص في التراث الإسلامي، أسامة عبد العظيم، اعتاد زيارة المكتبة لما تحتويه من كتب نادرة، يصعب الاطلاع عليها في أماكن أخرى، كما أخبر "سكاي نيوز عربية"، يقول إن المكتبة يوجد كتب قديمة للغاية ونادرة الوجود، أو إذا لم تستطيع إيجاد الكتب لنفاذ المعروض منها، أو حتى الاضطلاع على كتب لم تصبح متاحة للقراء بعد وتسطيع مكتبة الدير الحصول عليها أولا، وكل هذا يسهل مهام عملي كباحث.

وأضاف عبد العظيم، أن المكتبة يوجد بها نظام فهرسة متقدم للغاية، وهو ما يساعدني كباحث في الوصول للكتب التي أريدها في أسرع وقت وبشكل يسير، ولذلك نرى كثير من الباحثين في التراث الإسلامي ينظرون إلى مكتبة دير الآباء الدومينيكان على أنها واحدة من أهم المكتبات في هذا المجال.