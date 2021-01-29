وأظهر تسجيل مصور جسما غامضا يحلق على ارتفاع نحو 35 ألف قدم، وبالتحديد فوق الطائرة التي كانت في رحلة بين لاهور وكراتشي في باكستان.

ويُسمع خلال التسجيل أصوات الطيارين المصدومين وهم يقولون إن الجسم الغامض ليس منطادا ولا طائرة، بينما كانوا يحاولون معرفة طبيعة "الشيء الغريب" الذي يطير فوقهم.

وكان الجسم يتحرك بسرعة ويتوهج على نحو لافت بشكل دائري، ويطلق بين الحين والآخر ما يشبه انفجارات صغيرة من الغاز في السماء.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية محلية عن أحد الطيارين قوله: "الجسم الغريب كان شديد السطوع رغم ضوء الشمس"، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتوقع الطيار أن يكون الجسم الطائر، الذي شوهد فوق مدينة رحيم يار خان في إقليم البنجاب "محطة فضائية"، أو "كوكبا اصطناعيا".

وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية أن قبطان الرحلة شاهد "جسما غير عاد" يحلق على ارتفاع ألف قدم فوق طائرته، التي كانت تحلق على ارتفاع 35 ألف قدم، ونشر مقطعا مصورا للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث أن السلطات لم تتمكن بعد من تحديد طبيعة الجسم الغريب.

وكتب الصحفي زين خان الذي نشر اللقطات على "تويتر": "من السابق لأوانه أن نحكم على طبيعة هذا الجسم الغريب، لكنه ليس بالضرورة طبقا طائرا".

وقال خان إن الطيار أبلغ السلطات عن الحادث الذي وقع السبت الماضي، مضيفا أن السلطات تحقق الآن لمعرفة ماهية الجسم الغريب.