يقف في عز برد يناير قرب مدخل "جامعة بيروت العربية" في منطقة الطريق الجديدة في بيروت مفتشاً عن رزقه على عربة اشتراها بما تيسر له من مال، والعربة كانت معدة مسبقا لبيع الخضار في السوق القريب من مخيم اللاجئين الأشهر في لبنان "سوق صبرا"، وهو الأكبر غربي العاصمة بيروت.

على العربة ينشر أبو سامي باهتمام "أيام طه حسين" و "موسوعة خفايا الأبراج" وكتبا باللغة الأجنبية الفرنسية والإنجليزية منها وحتى الروسية وقصص حب وغرام الثمانينيات والتسعينيات، ومجلات فنية قديمة كانت تتابع في سالف الأيام أخبار الفنانين والفنانات وفضائحهم.

التعب والشقاء باديان على الوجه الشاحب بملامحه المجعدة والقامة النحيلة التي صارعت في هذه الحياة 66 عاماً يقول عنها أبو سامي: "صرت منذ زمن نسيته مقطوعاً من شجرة رغم أنه بقي عندي أخوة وأخوات ولكن حالهم كحالي وأنا صغيرهم".

وتابع: "أحيانا أكاد انسى اسمي. في كل حال دعك من اسمي وقولي فقط: أبو سامي"، قالها والخوف باد على محياه من أن أكون تابعة لأحد الأجهزة الأمنية فأقوم بالوشاية به فيخسر كل ما يملك: "هذه العربة".

وما لبث أن استأنس وانطلق ببوح غريب، بوحُ موجوع لمن قبلت أن تستمع لشكواه من ظلم الأيام، وقال وهو ينفث دخان سيجارته وينظر إلى السماء والدمعة في عينيه: "أهلي توفوا وأنا صغير، والدي هاجر من مدينة يافا الفلسطينية في عام 1948 وأنا ولدت في مخيم صبرا، وفيه عشت طوال حياتي، نجوت من الموت خلال الحروب والمجازر المتكررة والغزو الإسرائيلي للبنان، وحالياً إن شاء الله سأتغلب على الكورونا فمن له عمر لا تقتله شدة كما يقول المثل عندنا".

ويسترسل أبو سامي في كشف أسراره فيقول: "والدتي قبرصية"، فأنظر إليه بتعجب:" قبرصية كيف؟"، يجيب: "كان والدي قد لجاً إلى قبرص على أمل الهجرة في الستينيات إلى أوروبا وتزوج هناك، ولكن يبدو أنه لم يوفق في مهمته، فرجع مع والدتي القبرصية وسكن في محلة صبرا وولدت أنا هناك في المخيم، وأخذت عن والدتي القبرصية لون عيونها فقط".

الكتب والمجلات

من أين يحصل أبو سامي على الكتب والمجلات والأدوات التي يبيعها على العربة؟ حول ذلك يروي فيوضح: "أقوم بجمعها من بعض سكان المنطقة والشوارع المجاورة الذين يتخلصون منها لضيق المكان أو الانتهاء من قراءتها أو لسوء حالها، وأجمع بعض الكتب والمقتنيات والمجلات القديمة التي يتخلى عنها أصحابها ويرمونها هناك، ويشير بعينيه إلى مستوعبات القمامة القريبة من المكان، لأحصل على بضعة آلاف من الليرات يومياً أسد فيها الجوع مع ما يتصدق به جيران المحلة علي بما تبقى لديهم من طعام في عصر كل يوم".

وردّا على سؤال لماذا لا ترتدي الكمامة؟ يجيب:" قد تكون عندي مناعة ضد كورونا فأنا لا أخافها"، ويردف بنبرة فيها تحد وسخرية: "في كل الأحوال الجوع أسوأ من كورونا، وإذا بقيت في البيت لا أحصل على قوت يومي وليس عندي حل آخر".

يسكن أبو سامي في مخيم وطى المصيطبة القريب من المنطقة، حيث يتقاسم تخشيبة (غرفة صغيرة مسقوفة بالخشب والصفيح) مع أحد أصحابه ويشارك معه في إيجارها بما تيسر ليبيت فيها ليله اتقاء للمطر والبرد.

أبو سامي بائع الكتب على الرصيف هو نموذج من فئة كبيرة من الناس الذين جارت عليهم الأيام على أرض لبنان، ولم تسعفه لا مساعدات الدول الغنية ولا منظماتها الدولية التي تعهدت سابقاً بالدعم، يكافح كما الآلاف من اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين يقيمون على هذه الأرض.

ضائقة اقتصادية خانقة أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر لدى الشعب اللبناني ومن يسكن على أرضه نازحاً أو مهجراً أو لاجئاً إلى أكثر من 55 بالمئة، وأكثر من نصف هذه النسبة باتت ترزح تحت خط الفقر، وجاء وباء كورونا ليزيد المشكلة تعقيدا، ناهيك عن وضع سياسي صعب لا يقل عنها سوءاً وبؤسا.