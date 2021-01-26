وكتب تريسي ريمان نائب الرئيس التنفيذي لبيتا في بيان: "بسحب المنتج، تنضم محلات تارغت إلى آلاف المتاجر التي ترفض الاستفادة من بؤس القردة المقيدة بالسلاسل".

وأكدت بيتا أن منتجي جوز الهند التايلانديين يستغلون القردة ويكذبون بشأن ذلك، لذلك لا يوجد أي عذر لأي متجر بقالة لإبقاء هذا المشروب على أرففه."

وأجرت المنظمة التي تتعقب استغلال القرود في تايلاند منذ عام 2019 ، تحقيقين سريين اكتشفت فيهما أن هذه الحيوانات تضطر إلى قطف جوز الهند طوال اليوم بالسلاسل حول أعناقها.

وجاء في بيان المنظمة "عندما لا تقوم القردة بقطف جوز الهند أو تقديم عروض السيرك للسياح، تقيد بالسلاسل أو تسجن في أقفاص بالكاد أكبر من أجسامها".

وجاء في بيان لسلسلة متاجر تارغت أنهم قرروا سحب المنتجات في نوفمبر من العام الماضي.

وكتب متحدث باسم الشركة في بيان "نحن نؤمن بالمعاملة الإنسانية للحيوانات ونتوقع من أولئك الذين يتعاملون معنا أن يفعلوا الشيء نفسه".