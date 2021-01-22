وظهرت ميلانيا في الفيديو برفقة ترامب الذي وقف يلوّح بيده أمام المصورين بمطار "بالم بيتش"، بينما واصلت زوجته التي بدت عابسة الوجه مسيرها دون توقف.

وغادرت عائلة ترامب العاصمة واشنطن على متن طائرة الرئاسة في وقت مبكر من الأربعاء، وهبطت بعد ساعات في فلوريدا، حيث ستقيم في منتجع "مار إيه لاغو"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، قد رفضت طلب الرئيس المنتهية ولايته بالحصول على "وداع عسكري" أسوة برؤساء آخرين.

وقالت مصادر "سكاي نيوز عربية"، إن فريق ترامب تواصل مع وزارة الدفاع، من أجل إقامة القوات المسلحة الأميركية عرضا عسكريا كبيرا في قاعدة أندروز الجوية في ميريلاند، الأربعاء، وذلك كمراسم وداعية، إلا أن الوزارة لم توافق على طلب ترامب، الذي غادر البيت الأبيض الأربعاء مفسحا المجال لخلفه جو بايدن.

ومنذ عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، حظي عدد من الرؤساء بعروض عسكرية وداعية مع خروجهم من البيت الأبيض.