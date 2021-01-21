ولد مايكل بولس في تكساس عام 1997، ونشأ في نيجيريا، حيث تمتلك عائلته الثرية مشاريع استثمارية كبرى هناك، والتحق بالمدرسة الأميركية الدولية في لاغوس، التي تصفها وسائل إعلام أميركية بأنها "مدرسة النخبة الدولية".

أما تيفاني ترامب، فهي مولودة في أكتوبر عام 1993، مما يعني أنها تكبر خطيبها، الذي أعلنت الارتباط به رسميا يوم الثلاثاء، بنحو 4 أعوام.

وانتقلت عائلة بولس الثرية إلى نيجيريا عندما كان مايكل صغيرا، وأنشأت هناك "مؤسسة بولس"، وهي تكتل يعمل في مجال المركبات والمعدات وتجارة التجزئة والبناء، تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصدر مقرب من تيفاني، في نوفمبر 2018، أن ابنة الرئيس الأميركي السابق "عرَّفت مايكل على عائلتها في عيد الشكر، وهو شاب ذكي جدا ومن عائلة كبيرة".

لكن بداية لقاءات تيفاني ومايكل كانت في يناير 2018، حين باغتهما المصورون في حي نايتسبريدج الراقي بلندن، أثناء دخولهما إلى نادي الطعام الخاص "موسيمانز" المعروف بغرفة "مون بلان" الرومانسية، التي تتسع لشخصين فقط.

لكن أول صورة منشورة لهما، كانت في سبتمبر 2018، خلال عرض أزياء في مانهاتن بنيويورك، حيث انضم إليهما صديق طفولته، كمال كرامي، وصديقة تيفاني في نيويورك سوزان شين، بحسب مجلة "تاون أند كونتري" الأميركية.

ورغم تصريحات دونالد ترامب، في يناير 2018، التي اعتبرت مهينة لبعض الدول الإفريقية، إلا أن عائلة بولس القادمة من نيجيريا، لم تبدُ منزعجة، فقد احتفل مايكل ووالداه بليلة عيد الميلاد مع عائلة ترامب في البيت الأبيض عام 2019، والتقطوا صورة مع تيفاني ووالديها.

ونشرت تيفاني صورة تجمعها بمايكل أمام شجرة الميلاد في مطلع عام 2020.

وحضر بولس أيضا خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه ترامب في فبراير 2020 إلى جانب عائلة ترامب. وبدا أنه وتيفاني جادان، إذ نشر بولس، صورتهما مع أبناء ترامب الآخرين وشركائهم خلال الحدث.

تفاصيل عن عائلة مايكل بولس:

يشرف والده، الدكتور مسعد بولس، على شركات العائلة، ووالدته سارة بولس، هي مؤسسة جمعية الفنون المسرحية في نيجيريا، والتي تعتبر نفسها "وجهة لفن الأداء والرقص، والمسرح والموسيقى والفنون البصرية ".

بولس لديه شقيقتان، أوريان وصوفي، وشقيق يشبهه ويدعى فارس، وهو ممثل تدرب على يد مدرب لوس أنجلوس الشهير كونستانس تيلوتسون. وقد نشر فارس مقاطع فيديو راب على يوتيوب.

وبالإضافة إلى حصول مايكل على درجة علمية في تمويل إدارة المشاريع والمخاطر من جامعة "سيتي" في لندن، فإنه يساعد في إدارة أعمال عائلته في نيجيريا، حتى أنه عمل كمدير لبعض شركات والده. وهو حاصل على درجة علمية في إدارة الأعمال من جامعة "ريجنت" بلندن.

ونقلت "بيغ 6" عن مصادرها، أن تيفاني ومايكل كانا يكرسان نفسيهما "لدراساتهما ويدعمان حقا التطلعات المهنية لبعضهما البعض". وكانا "يستمتعان بصحبة بعضهما البعض".