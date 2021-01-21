وكانت تيفاني ومايكل بولس، رجل الأعمال الشاب لبناني الأصل، قد أعلنا خطبتهما، الثلاثاء، لتدخل علاقتهما منعطفا رسميا بعد قصة حب استمرت نحو 3 أعوام.

وكتبت تيفاني على إنستغرام، الثلاثاء: "لقد تشرفت بالاحتفال بالعديد من الأحداث البارزة والمناسبات التاريخية وصناعة ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطبتي الرائعة لخطيبي مايكل".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، كشفت تيفاني عن خاتم الخطوبة الألماسي الثمين، المكون من 13 قيراط من الألماس ومرصع بقطع الزمرد.

وقالت الصحيفة أن تكلفة الخاتم تصل إلى 1.2 مليون دولار، وصممه مصمم المجوهرات اللبناني سامر حليمة، الذي يتخذ من نيويورك الاميركية مقرا لأعماله.

وكشف متحدث باسم سامر حليمة أن الخاتم يتميز بحجر الزمرد، محاطا بقطع من الألماس.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها بعد الخطوبة تيفاني (27 عاما) ومايكل (23 عاما) مع حليمة في فندق ترامب الدولي في واشنطن العاصمة.

وولد مايكل بولس في تكساس عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تمتلك عائلته الثرية مشاريع استثمارية كبرى هناك، والتحق بالمدرسة الأميركية الدولية في لاغوس.