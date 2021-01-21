وركض بايدن بضع خطوات إلى منطقة مخصصة للصحفيين على جانب الطريق، أثناء مسيره، بعد ظهر الأربعاء، وصافح بقبضته مذيع ومراسل شبكة "إن بي سي"، آل روكر، وقال له: "استمروا في فعل ما تفعلون".

وفعل بايدن نفس الشيء مع الصحفي مايك ميمولي خلال مسيرته للبيت الأبيض، لافتا الأنظار بلفتة قد تطوي صفحة ممزقة من علاقة الصحافة بالرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان بايدن قد ترجل من السيارة الرئاسية، وسار إلى البيت الأبيض برفقة السيدة الأولى جيل بايدن وعائلتها.

كما توقف الرئيس الأميركي لفترة وجيزة لتحية عمدة العاصمة موريل باوزر على جانب الطريق.