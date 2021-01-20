و"أميركا الجميلة" هي أغنية وطنية أميركية قديمة، كتبت كلماتها كاثرين لي بيتس، وألّف موسيقاها عازف أرغن كنسي يدعى صمويل أ. وارد من نيوجيرزي.

وكانت لوبيز قد تجولت الثلاثاء، في العاصمة واشنطن، والتقطت صورا مع أفراد من الحرس الوطني.

وكتبت على موقع تويتر: "يا له من شرف أن أقضي بضع لحظات مع هؤلاء الرجال والنساء الشجعان". وأضافت: "أشكركم على خدمتكم وتضحياتكم"، مؤكدة أنها ستغني "غدا لكم ولجميع الأميركيين."