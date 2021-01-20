ولم تتخل ليدي غاغا عن سمعتها بارتداء الملابس اللافتة للنظر خلال الحفل، فدخلت بزي غريب باللونين الأحمر والأسود، تعتليه حمامة سلام ذهبية كبيرة.

وقدمت المغنية الأميركية أداء قويا وبدا عليها السعادة البالغة، خاصة أنها من المناصرين المعروفين لحزب الديمقراطيين.

ولطالما أثارت المغنية الأميركية الجدل بسبب عروضها الصارخة، وأزيائها الملفتة، في أغانيها التي تحصد مئات الملايين من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.