وفاجأت ميلانيا الجميع بنزولها من الطائرة في فلوريدا، بفستان برتقالي صيفي "غريب" مليء بالزخارف المبهجة، وهو أول ظهور لها بهذا الشكل منذ أن أصبحت سيدة أميركا الاولى.

ويبدو أن ميلانيا قررت أن تغير ملابسها في الطائرة، بعد أن ركبت الطائرة في واشنطن بملابس رسمية سوداء، لتهبط بعدها بفستان يمثل نهاية حقبتها الرسمية مع زوجها.

وتداول ناشطون فستان ميلانيا بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض علامة منها على تخلصها من أعباء البيت الأبيض، وأنها سعيدة بعودتها لحياتها الطبيعية، بينما نوه البعض "لغرابة" الفستان الذي بدا كأنه بموضة السبعينات.

وغادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته البيت الأبيض على متن المروحية الرئاسية قبل أربع ساعات من تنصيب خلفه جو بايدن.