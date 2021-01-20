فقد أعلنت تيفاني ومايكل بولس، رجل الأعمال الشاب لبناني الأصل، خطبتهما، الثلاثاء، لتدخل علاقتهما منعطفا رسميا بعد قصة حب استمرت نحو 3 أعوام.

وكتبت تيفاني على إنستغرام، الثلاثاء: "لقد تشرفت بالاحتفال بالعديد من الأحداث البارزة والمناسبات التاريخية وصناعة ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطبتي الرائعة لخطيبي مايكل!".

وتيفاني هي ابنة ترامب من زوجته السابقة مارلا ميبلز.

ولد مايكل بولس في تكساس عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تمتلك عائلته الثرية مشاريع استثمارية كبرى هناك، والتحق بالمدرسة الأميركية الدولية في لاغوس.

وانتقل بولس بعد ذلك إلى لندن حيث حصل على بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال العالمية من جامعة "ريجنت" عام 2018، ثم درجة الماجستير في إدارة المشاريع والتمويل والمخاطر من جامعة "سيتي" في العاصمة البريطانية عام 2019.

وفي عام 2018، التقط المصورون تيفاني ترامب (27 عاما) مع مايكل بولوس في حفل خاص، لتتسرب أخبار العلاقة بينهما إلى الصحافة على أنها "صداقة" سرعان ما تطورت إلى علاقة عاطفية.

وفي نوفمبر 2018، ظهر بولس في حفل داخل ناد يمتلكه ترامب، ثم حضر احتفالا في البيت الأبيض بعد شهر، قبل أن ينشر صورة له مع تيفاني في تايلاند على "إنستغرام".

وفي العام الماضي، أعلنت تيفاني عن حبها لبولس يوم عيد ميلاده، مشيرة في منشور على "إنستغرام" إلى أنه "يملأ حياتها بالكثير من الفرح واللطف والضحك".

ويشرف مسعد بولس والد مايكل على أعمال الأسرة، أما والدته سارة بولس فهي مؤسسة جمعية الفنون المسرحية في نيجيريا.