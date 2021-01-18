وأعلنت لجنة تنصيب بايدن عن النجوم يوم الأحد لبرنامج "احتفال أميركا"، وهو بث متعدد الشبكات تصنفه اللجنة على أنه مزيج من النجوم والمواطنين العاديين.

ميراندا الذي كتب ومثل في مسرحية "هاميلتون" على مسارح برودواي، سيقدم إلقاء كلاسيكيا. سينضم الموسيقيون جون ليجند وديمي لوفاتو وجاستين تيمبرليك وغيرهم إلى سبرينغستين وبون جوفي. وستقوم الممثلتان كيري واشنطن وإيفا لونغوريا بدور المضيفتين، ومن المقرر أيضًا ظهور نجم الدوري الأميركي للمحترفين السابق كريم عبد الجبار.

وسيشمل الاحتفال تكريمًا لسائق من شركة خدمة الطرود المتحدة (يو بي اس) ومعلمة رياض أطفال وساندرا ليندسي، أول أميركية تتلقى لقاح كوفيد-19 خارج تجربة سريرية.

وسيتم البث بدلاً من حفلات التنصيب التقليدية. لا يزال بايدن يخطط لأداء اليمين في الجبهة الغربية في الكابيتول، ولكن مع مراسم تم تقليصها بسبب فيروس كورونا وتشديد الإجراءات الأمنية بعد أعمال عنف 6 يناير في مبنى الكابيتول حيث اجتمع الكونغرس للتصديق على فوزه.