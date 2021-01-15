يعود الرسم إلى عام 1936 ونفذه إيرجيه بالحبر الصيني وألوان الغواش والألوان المائية كغلاف لمجلد "اللوتس الأزرق"، المجلد الخامس من مغامرات تان تان، ويعبر عن شخصية مراسل شاب ابتكرها إيرجيه.

ويظهر الرسم بطل الروايات المصورة الشهير مرتديًا زيًا صينيًا ومطلاً برأسه من جرة، ويقابله تنين يتربص به.

ولم يعتمد هذا الرسم كغلاف للمجلد نظراً لتكلفة طباعته الباهظة، واختيرت بدلاً منه نسخة مبسطة، وكان ضحية لحرفية الفنان.

وفي مجلد "اللوتس الأزرق" يسافر تان تان إلى الصين أثناء الغزو الياباني عام 1931 مع كلبه "سنووي"، للتحقيق في شبكات التجسس اليابانية وعصابات تهريب المخدرات وغيرها من الجرائم وكشفها.

وجاء السعر القياسي خلال المزاد الذي نظمته دار المزادات "آرتكوريال".

وتمكن عمل لإيرجيه، واسمه الحقيقي جورج ريمي، من تسجيل رقم قياسي سابق كأغلى كتاب مصورة، حيث حققت الصفحات الأولى من كتب تان تان المصورة 2.6 مليون يورو، بما فيها رسوم المزاد.