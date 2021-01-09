وأوفدت الشرطة فريقا من الخبراء والكلاب البوليسية لتمشيط حقل موحل قرب قرية وينالتون، حيث ظنت امرأة تتنزه مع كلبها أنها عثرت على بقايا بشرية، وأرسلت إلى قوات الأمن صورة لما ظنّت أنها قدم إنسان.

وأوضحت شرطة نورث مبريا أنها اكتشفت بعد تفتيش المكان "أن إصبع القدم ليس سوى حبة بطاطا مع فطر نابت بجانبه".

وأضاف ناطق باسم الشرطة "لا يسعنا سوى الإشادة بفطنة هذه المرأة التي قدمت لنا البلاغ"، داعيا كل من يقع على بقايا بشرية محتملة إلى القيام بالأمر نفسه، "وفي حال تبيّن أنها مجرد خضر، ستكون كلابنا البوليسية ممتنة لكم"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".