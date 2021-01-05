وكتب رمضان، الاثنين، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "بعد 96 يوماً موعدنا بإذن الله مع (مسلسل) موسى كتابة المؤلف الكبير ناصر عبد الرحمن وإخراج العبقري محمد سلامة".

وكان الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر قرر في نوفمبر الماضي، وقف رمضان موقتا عن العمل لحين التحقيق معه بشأن صور انتشرت على الإنترنت تظهره مع المغني الإسرائيلي عومير آدام ولاعب كرة القدم العربي الإسرائيلي ضياء سبع.

وقررت محكمة مصرية، السبت، شطب دعوى كانت مقامة ضد الممثل المصري لمنعه من إقامة حفلات غنائية أو تصوير أعمال فنية داخل البلاد.

كذلك قررت نقابة الصحفيين في مصر إلغاء قرارها السابق بمقاطعة أخبار رمضان على خلفية الصور.

وأعلنت النقابة الأسبوع الماضي أن إلغاء قرارها السابق أتى "بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومسائلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع والاكتفاء بفترة الإيقاف".

وواجه النجم المصري الذي يطلق على نفسه لقب "نمبر وان" للقول إنه الأول في مجاله بين منافسيه، انتقادات لاذعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور له مع مشاهير إسرائيليين.