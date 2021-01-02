لم تكن هذه رسالة من حبيبة في رثاء حبيبها الذي فارق الحياة لتوه ولا زوجة لزوجها الذي دفنته وعادت إلى بيتها لتعيش بين جدرانه في وحدة، ولا في نعي أديب أو كاتب شهير أو فنان محبوب أو عالم.

هي رسالة مفعمة بالحب لحيوان، إنها لكلب، واضح منها مدى تعلق صاحبته به، حتى أنها تنتظر لقاءه في الآخرة.

هذه القصة وقصص أخرى تحويها مقبرة فريدة من نوعها في مصر. حيث تضم رفات ألطف الكائنات وأخلصها للإنسان.

لا تندهش حينما تعلم أن تلك المقبرة على مساحة أكثر من 200 متر مربع، توجد في أغلى مكان بمصر تقريبا، بل في داخل أغلى نادي في البلاد أيضا.

إنها مقبرة الكلاب الموجودة داخل جدران نادي الجزيرة على كورنيش نيل القاهرة بقرب جبلاية اتحاد الكرة وبجوار النادي الأهلي.

ويصل سعر الاشتراك للعضوية لأول مرة في نادي الجزيرة يصل إلى 2 مليون جنيه (100 ألف دولار)، مع اشتراط نجاح المتقدم في المقابلة الشخصية.

ومع هذا السعر، بات الدخول للنادي حلما ليس سهلا، إلا أن كلاب أعضاء النادي لها مكان مخصص لدفنها مع شواهد ترثيهم.

فكرة المقبرة

ويؤكد أحد المسؤولين في إدارة النادي، محبذا عدم ذكر اسمه، أن فكرة المقبرة تعود لعهد الأمراء الإنجليز في فترة الاحتلال البريطاني لمصر، كتقليد كان يجري في بلادهم ودول أوروبا.

وتم تخصيص هذا المكان لمقبرة الكلاب بعد سنوات قليلة من تأسيس النادي عام 1882، ليصبح النادي الوحيد في مصر الذي يسمح لأعضائه بهذا التقليد.

وأوضح المسؤول أن أعضاء النادي من الأمراء الإنجليز في تلك الفترة كانوا يأتون لمصر ومعهم كلابهم التي يحبونها بشدة ومن ثم أرادوا تكريمها بعد موتها. وصار هذا التقليد مستمرا بين أعضاء النادي حتى الآن.

بعد دقائق قليلة من عبورك بوابة النادي الرئيسية تجد المقبرة التي تعج بشواهد الكلاب المدفونة بها محاطة بأسوار ملاعب الغولف، تلك اللعبة الأرستقراطية، وكذلك أغلى أنواع الأشجار.

لا تحوي المقبرة كلابا فقط بل قطط أيضا كتب أصحابها أنعية مفعمة بالحزن والحب.

الدفن في هذا المكان لا يتم بعشوائية بل له نظام وللمقبرة مسؤول عن الدفن وظفه النادي لهذه المهمة بالتحديد.

مقبرة بمسؤول خاص

وحتى وقت قريب، كان "عم طلبة" حسب شهرته هو مسؤول الدفن منذ 25 عاما حتى توفي وتولى مكانه حسب الله محمد، وشهرته "روسيا".

قال "حسب الله" لسكاي نيوز عربية:" لا يمكن السماح لغير الأعضاء بدفن كلابهم في هذه المقبرة، والإجراءات قائمة على أن يتكلف أصحاب الكلاب بجميع التكاليف وتجهيزات الدفن".

وأضاف" لابد من إصدار تصريح بالدفن من رئيس النادي شخصياً".

يروي حسب الله أن "كل من يأتي لدفن كلبه أو قطته يجلس بجوار الشاهد يبكي بحرقة.. ونحن نصبره وكأن الذي مات شخصا عزيزا عليه"

ويضيف:" ولما لا.. أحيانا الحيوانات تكون وفية أكتر من بعض البشر".

رئيس نادي الجزيرة المهندس عمرو الجزارين كان لديه كلبان من فصيلة "ريتمو" و "سماش"، دفنهما مؤخرا في نفيس المقبرة التي تحوي فصائل نادرة وغالية الثمن ومعظمها يتم استيراده من الخارج، بحسب مسؤول الدفن.

"سأظل أحبك طول العمر.. سأفتقدك"، "الحبيب الغالي.. دراك"، "أرقد في سلام يا ميشو…معنا دائماً في قلوبنا"، وعبارات أخرى مكتوبة باللغات الأجنبية جميعها تحكي قصصا كبيرة وكثيرة من الحب المتبادل بين الكلاب والبشر تحويها أغرب مقبرة في مصر.