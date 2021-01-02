ومن المنتظر أن يُشيع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بعد ظهر السبت، من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

يذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

ويعد حامد من أكبر كتاب الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية خلال العقود الأربعة الماضية في المنطقة العربية، وجسد شخصيات أعماله أبرز نجوم السينما المصرية، وفى مقدمتهم عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ويسرا ومني زكي وغيرهم.

وأضاف السيناريست الراحل إلى سجلات السينما والدراما المصرية العديد من الأعمال، أبرزها أفلام "طائر الليل الحزين" و"غريب في بيتى" و"البريء" و"الراقصة والسياسي" و"الغول" و"الهلفوت" و"الإرهاب والكباب" و"اللعب مع الكبار" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"سوق المتعة" وغيرها.

ومن أبرز المسلسلات التي تحمل اسمه، "البشاير" و"العائلة" و"الدم والنار" و"أوان الورد" و"الجماعة".

وحامد والد المخرج الشاب مروان وحيد حامد، وزوج الإعلامية زينب سويدان رئيس التلفزيون المصري سابقا.

وكتب مروان وحيد حامد على صفحته بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله تعالى أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد. البقاء والدوام لله وحده".