فاز في فرع (الرحلة المحققة) الباحث اليمني محمد عبده مسعد عياش عن كتاب "سيرة الحبشة" للحسن بن أحمد صلاح اليوسفي الحيمي.

كما فاز في الفرع ذاته السوري إبراهيم الجبين عن "الرحلة الأوروبية - من دمشق إلى روما، باريس، ميونيخ، فيينا، بلغراد، بودابست، صوفيا، استانبول" 1911-1912 للسوري فخر البارودي.

وفاز كذلك الإماراتي سلطان العميمي عن "الرحلة الشابورية" 1936 للكويتي زين العابدين بن حسن باقر.

أما في فرع (الدراسات) فاز بالجائزة كل من المغربي بوسيف واسطي عن "الرحلة نسق أنساق - مقاربات تاريخانية وإبستيمولوجية" ومواطنه ربيع عوادي عن "صورة مصر في كتابات الرحالة المغاربة" ومواطنهما محمد المسعودي عن "الرحلة ما بعد الكولونيالية".

وفي فرع (الرحلة المترجمة) فاز بالجائزة كل من الأردني عبد الكريم جرادات عن ترجمة كتاب "رحلة مكة - من طهران إلى الحجاز" من الفارسية إلى العربية، والمغربي محمد عبد الغني عن ترجمة كتاب "أمريكيان يعبران آسيا على دراجة هوائية 1894" من الإنجليزية إلى العربية.

وفي فرع (الرحلة المعاصرة) فازت بالجائزة المصرية منصورة عز الدين عن "خطوات في شنغهاي - في معنى المسافة بين القاهرة وبكين" أما في فرع (اليوميات) ففاز بالجائزة اللبناني شربل داغر عن "الخروج من العائلة".

وقال الشاعر نوي الجراح مدير عام المركز العربي للأدب الجغرافي والمشرف على الجائزة إن "الأعمال المتسابقة هذا العام تميزت بوفرة المخطوطات التي تنتمي إلى فرع الدراسات وتعدد مستوياتها وموضوعاتها ومناهجها، إلى جانب اتساع نطاق الأعمال التي تنتمي إلى الرحلة المعاصرة، وهو ما حض لجنة التحكيم على اختيار أكثر من عمل في هذين الفرعين لنيل الجائزة".

وكانت لجنة تحكيم الجائزة هذه الدورة تشكلت من الباحث المغربي الطائع الحداوي والناقد السوري خلدون شمعة والشاعر الفلسطيني عبد الرحمن بسيسو والباحث الفلسطيني-السوري أحمد برقاوي والكاتب العراقي عواد علي إضافة إلى الكاتب السوري مفيد نجم.

ويقام حفل توزيع الجوائز في مايو 2021 على أن تقام ندوة مصاحبة حول أدب الرحلة والأعمال الفائزة بمشاركة نخبة من الباحثين.

جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة تأسست عام 2000 وتهدف إلى إحياء الاهتمام العربي بالأدب الجغرافي.