وأظهر الفيديو الذي نشرته محطة "آيه بي سي" الأميركية، عددا من السائقين وهم يفقدون السيطرة تماما على سياراتهم، في إحدى شوارع العاصمة التركية أنقرة، وذلك بسبب الجليد المكتسي على الشارع.

وتسببت ظروف الطرق الجليدية في إحداث الفوضى في العاصمة التركية، حيث صور أحد السكان هذه اللقطات بواسطة الهاتف المحمول، والتي أظهرت لانزلاقا للسيارات في المنحدرات.

وظهرت في الفيديو عدة سيارات وهي تفقد السيطرة تماما عند المنحدر، قبل أن تصطدم بسيارات واقفة على جانب الطريق.

وأكدت محطة "آيه بي سي" أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة من جراء الحوادث المتكررة.