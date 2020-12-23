وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن الممثل الأميركي واجه عاصفة من الانتقادات بعد تسريب تسجيل صوتي له مليء بالكلمات البذيئة.

ويمكن سماع كروز، في التسجيل، ينتقد بشدة انتهاك قواعد السلامة الخاصة بفيروس كورونا في موقع تصوير الفيلم الجديد في لندن. وأبلغ أفراد الطاقم بأنهم "سيفصلون" إذا لم يمتثلوا للإجراءات الاحترازية.

ومن أجل التعامل مع "الكارثة بأكملها"، يقال إن الممثل "أخذ بعض الوقت للاستراحة وأوقف التصوير".

وأوضح المصدر أن توم أوقف مبكرا عملية التصوير وسافر إلى ميامي لقضاء عيد الميلاد مع ابنه كونور.

وقال أحد المقربين منه: "يبدو أنه قرار صائب.. لقد كان توم مرهقا بعد عملية تصوير طويلة.. تعليق الإنتاج فكرة جيدة للجميع بعدما تصاعد التوتر مؤخرا".

ويعتقد أن 5 من أفراد الطاقم غادروا بصفة نهائية المشروع الأسبوع الماضي، بعدما رفضوا طريقة "كلامه البذيئة".

ولم يعرف بعد ما إذا كانت هذه الاضطرابات ستؤجل طرح الفيلم، الذي من المنتظر طرحه في الأسواق في نوفمبر المقبل.