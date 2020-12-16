شارك "الهضبة"، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، جزءا من أغنية "محسود" من ألبوم "يا أنا يا لأ" الذي من المقرر طرحه بالأسواق قريبا، ودعا جمهوره إلى غنائها على طريقتهم، قائلا: "غنيّها.. عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".

محسود من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ويقول عمرو دياب في مطلع كلماتها: "محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل.. بعد اللي أنا دقته كله بيجي بوقته، قدامنا طول الليل مواويل.. أنا وأنت بـ 100 لمة، مش محتاجين لمة.. لما بشوفك بنسى أنا مين".

وما أن دعا الهضبة جمهوره لغناء الأغنية بأصواتهم، حتى انهالت التعليقات على الأغنية، وكذلك المشاركات، إذ حرص العديد من النجوم على غنائها بأصواتهم.

وبدوره، تحدى الشاعر الغنائي تامر حسين 5 مطربين لغناء الأغنية، وطلب من جمهوره ترشيح هؤلاء المطربين. ومن بين الترشيحات: تامر حسني، ورامي صبري، وتامر عاشور، وأحمد جمال، وغيرهم.

ونشر حسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء، فيديو له أثناء المشاركة فيما وصفه بـ"التحدي"، وقدم الأغنية بصوته.

وفي الوقت الذي غنى فيه المطرب رامي صبري الأغنية ذاتها على طريقته الخاصة، معلقا في تعليق عبر صفحة الشاعر تامر حسين: "الهضبة أخويا الكبير، وياما (كثيرا) تعلمت منه"، نافيا بذلك ما يردده البعض بشأن وجود أي خلافات بينهما.

كما شارك المطرب أحمد جمال في "التحدي"، وقدم الأغنية بصوته عبر صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، وقد حظيت بتفاعل واسع من قبل جمهوره، وسط إشادات بالروح الإيجابية بين الفنانين.

ويطرح عمرو دياب ألبومه "يا أنا يا لأ" خلال الأيام المقبلة، بعد أن كشف عن البوستر الدعائي للألبوم مؤخرا. وسبق وأن كشف دياب أيضا عن عدد من أغنيات الألبوم الجديد، من بينها أغنية "الجو جميل" من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد يحيي وتوزيع أحمد عادل.

كما يضم الألبوم أغنية "أهو أهو" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيي وتوزيع وميكس عادل حقي. وطرح الهضبة، الثلاثاء، البرومو التشويقي لأغنية "يا أنا يا لأ".

وكان "سهران" آخر ألبومات دياب، وقد ضم 14 أغنية من بينها: "زي ما أنت"، و"حلوة البدايات"، و"يا روقانك"، و"هيعيش يفتكرني"، و"عم الطبيب"، وذلك في فبراير 2020.

وكعادتهم، ينتظر عشاق الهضبة بشغف طرح ألبومه الجديد، متأملين في أن تغلب عليه الأغاني الهادئة الرومانسية، بما يتماشى مع فصل الشتاء.