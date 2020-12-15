وقالت المشرفة على إدارة الجائحة في المنظمة، ماريا فان كيركوف "أتفهم القلق على سانتا كلوز لأنه كبير السن"، وهو بالتالي من فئة عمرية يشكّل الوباء خطراً أكبر عليها.

ونقلت "فرانس برس" عن كيركوف قولها "أستطيع أن أقول لكم إن سانتا كلوز محصّن ضد هذا الفيروس" ، مشيرة إلى أنها أجرت معه محادثة قصيرة.

وأضافت العالِمَة قائلةً "إنه في حال جيدة جداً، وكذلك السيدة كلوز، وهما مشغولان للغاية في الوقت الراهن".

وطمأنت فان كيركوف أيضاً الأطفال الذين يتساءلون هل تأثر سانتا كلوز هو الآخر بالقيود على السفر إلى بعض الدول. وأكدت أنه "سيكون قادراً على دخول المجال الجوي والخروج منه" وفق رغبته، وسيستطيع بالتالي "توزيع هداياه".

لكنّ فان كيركوف حرصت على أن تقرن الأخبار المفرحة للأطفال بنصائح تتعلق بالإجراءات الوقائية.

وشددت على أهمية "أن يفهم جميع أطفال العالم ضرورة التقيّد التام بالتباعد الجسدي بينهم وبين سانتا كلوز".

ودعت الخبيرة الأطفال إلى أن يأووا إلى الفراش "باكراً عشية عيد الميلاد"، علماً انها هي نفسها أم لولدين صغيرين، مكررةً أن "سانتا كلوز سيكون قادراً على السفر حول العالم لتقديم هداياه".