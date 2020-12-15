واحتفلت ولية مالك (22 عاما)، شقيقة زين مالك، بحفل زفافها من جنيد خان (24 عاما) في منزل شقيقتها صفا، القريب من منزل والديها في مدينة برادفورد، بحضور 40 شخصا.

ولأن الحفل أقيم في منطقة سكنية هادئة، يبدو أن أحد الجيران أبلغ السلطات، مما أدى إلى وصول رجال الشرطة إلى المكان في الساعة السادسة مساء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشرطة فرضت غرامات على بعض أقارب مالك، من بينهم والدة العروس التي اهتمت بتفاصيل العرس وتجهيزاته، لأن العرس خرق العديد من القوانين المتعلقة بفيروس كورونا.

كما أمرت الشرطة الضيوف بالرحيل، مهددة بالعودة مرة أخرى وفرض غرامات أكبر على من لم يغادروا، أو اعتقالهم إذا تطلب الأمر ذلك.

وفي المنطقة التي أقيم فيها الحفل، فرضت السلطات قوانين تتعلق بـحفلات الزفاف، أهمها أنه لا ينبغي أن يتجاوز عدد المدعوين 15 شخصا، وأن يقتصر الأمر على مراسم إتمام الزواج، دون أن يتبعها حفل استقبال، كما هو متعارف عليه لدى الغرب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن ياسر مالك، والد العروس، رفض حضور الحفل بسبب رفضه للزواج، كون العريس كان مسجونا في السابق بعدة تهم، من بينها سرقة سيارة.

كما لم يحضر زين الحفل، لانشغاله بالعمل، حسب ما أوضحت المصادر، بالإضافة إلى حبيبته عارضة الأزياء جيجي حديد، التي شاركت ولية برسالة تقول فيها إنها "تتمنى لو أنها موجودة برفقتها".