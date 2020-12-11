وتمكّن فريق من الشرطة البيروفية من اكتشاف "النفق السري" بالقرب من سجن ميغيل كاسترو في ليما.

واستغرق حفر النفق حوالي عام ونصف، بعدما استأجر مواطن كولومبي عقارا يقع على بعد مئات الأمتار من السجن المذكور، لتنطلق منه عملية الحفر.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن شبكة الأخبار البيروفية، فإن تاجر المخدرات الصربي زوران جاكسيتش ورجل مكسيكي مسجون بتهمة تهريب المخدرات، قد أشرفا على خطة بناء النفق.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى توظيف المسؤولين عن فكرة حفر النفق لعمال شيّدوا نفقا بطول 590 قدما (نحو 180 مترا)، وعلى عمق 33 قدما (نحو 10 أمتار)، حيث كان الهدف الوصول إلى كافيتيريا السجن.

ووفق شهود عيان، فقد لوحظت حركة غريبة بعقار الكولومبي القريب إلى السجن، حيث كانت شاحنات تدخل وتخرج إليه، وهي محمّلة بالأنقاض والأتربة.

وتعتقد السلطات أن القائمين على النفق قد جلبوا مهندسين من المكسيك، كما تم توظيف عمال من فنزويلا والمكسيك وكولومبيا للحفر، وبأن "إل تشابو" موّل هذه العملية.

وتوقفت خطط استكمال النفق في فبراير 2019 بعد نقل جاكسيتش إلى سجن آخر، إلى جانب عدد من السجناء الخطيرين.

واعتقل جاكسيتش في بيرو سنة 2016 بتهمة المشاركة في تهريب كميات كبيرة من المخدرات، وحكم عليه بالسجن لـ25 عام.

جدير بالذكر أن محامي "إل تشابو" أعلنوا في سبتمبر الماضي استئناف الحكم الصادر بحقه العام الماضي في الولايات المتحدة.

وأفاد المحامون بأن إل تشابو استأنف الحكم الذي أصدرته محكمة أميركية بحقه والقاضي بسجنه مدى الحياة، وفقا لوكالة"فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن محاميته مارييل كولون ميرو قولها إن المسار القضائي لطلب الاستئناف قد يستغرق "ما بين عامين وخمسة أعوام".

وأعربت مارييل كولون ميرو عن أمل فريق الدفاع في حصول موكلها الشهير، الذي يوجد حاليا في سجن مشدد الحراسة في كولورادو، على محاكمة جديدة.