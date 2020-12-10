أحمد خالد الطبيب الصيدلي الشاب، الذي لعب دور شقيق محمد هنيدي من الأب في الفيلم كشف سرًا عمره 17 عامًا عن الفيلم، مشيرًا إلى أنه تم اختياره من قبل المخرج محمد ياسين للمشاركة في أحداثه ولعب دور الأخ الأصغر للنجم محمد هنيدي.

وقال خالد في حديثه مع "سكاي نيوز عربية" إن الحبكة الدرامية التي بني عليها الفيلم كانت تقتضي ظهوره في ما يقرب من 12 مشهدًا أداها جميعا، لكنه فوجئ مع بدء عرض الفيلم بظهوره في مشهدين فقط وحذف بقية المشاهد دون أن يعرف السبب في ذلك.

وأشار إلى أن عدم عرض دوره بالشكل الكافي أدى إلى حيرة الناس وتساؤلاتهم عن سبب أداء خضر بطل الفيلم الخدمة العسكرية رغم أنه وحيد لأبيه.

وأوضح أنه شعر بسعادة كبيرة جدًا وقت مشاركته في تصوير الفيلم، كاشفا أن النجم محمد هنيدي كان يتعامل معه بطريقة جيدة للغاية هو والفنان الراحل حسن حسني الذي لعب دور الأب.

وتحدث الشقيق الأصغر للنجم محمد هنيدي في "عسكر في المعسكر" عن سبب عدم إكمال مسيرته في الفن، بعد مشاركته في عدد محدود من الأعمال بأنه "تفرغ لدراسته".

وظهر شقيق هنيدي في الفيلم في مشهد وهو نائم ولا يتحدث، ومشهد آخر وهو في حفل زفاف شقيقه، فى حين ظهر والده وهو ينادي أمه بـ "أم حمد" وليس أم "خضر" الشخصية الرئيسية، ما يؤكد أن بطل الفيلم كان له شقيق من الأب.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "عسكر في المعسكر" شارك في بطولته محمد هنيدي، حسن حسني، لقاء الخميسي، صلاح عبدالله، ماجد الكدواني، ويناقش ظاهرة الثأر المنتشرة بكثرة في صعيد مصر.