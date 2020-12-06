وتمكّن كريغ جيفورد البالغ من العمر 52 عاما من الهبوط بطائرة "بلانكا فايكينغ" ذات المحرك الواحد على طريق بضاحية سانت بول في ولاية مينيسوتا الأميركية.

وحسبما ذكر مكتب النقل الجوي في مينيسوتا بمنشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، فقد كان شخصان على متن الطائرة، ولم يتعرض أحد للأذى بعد هذه الهبوط الاضطراري على الطريق.

وتعرضت إحدى السيارات لأضرار طفيفة أثناء الهبوط الاضطراري، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الطريق السريعة لفترة قصيرة.

وتعليقا على الفيديو قال المتحدث باسم جمعية الطائرات التجريبية ديك كنابنسكي، إن كريغ "طيار أكروباتي" يتمتع بخبرة في المناورات الجوية الصعبة، ومثّل الولايات المتحدة بطولات بهذا المجال أكثر من مرة، وقد حصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للطيران الأكروباتي بجنوب أفريقيا سنة 2017.

وأضاف ديك: "الطيارون مثل كريغ مدربون على التعامل مع مشكلات طارئة مثل حدوث خلل في محرك الطائرة، الأمر الذي مكّنه إلى جانب خبرته في الطيران الأكروباتي على الهبوط على هذا النحو".

وأشار المسؤول في الطيران إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني للنقل والسلامة، قد فتحا تحقيقا بشأن الحادثة.