قال مسؤولو قصر بكنغهام الثلاثاء إن الملكة وزوجها ربما يلتقيان بعض أفراد العائلة لبرهة قصيرة ملتزمين بالقيود، إلا أنهما سيحتفلان بعيد الميلاد وحدهما على الأرجح.

وقالت ناطقة باسم القصر "ببحث جميع النصائح المناسبة قررت الملكة ودوق إدنبره أن يقضيا عيد الميلاد هذا العام بهدوء في وندسور".

كذلك لا يتوقع أن تحضر الملكة قداس عيد الميلاد تجنبا للحشود الكبيرة التي تجتمع لتحيتها.

كانت العائلة الملكية تقضي عيد الميلاد بقصر وندسور عندما كان الأبناء صغارا، لكن منذ الثمانينيات تحتفل العائلة بعيد الميلاد ورأس السنة بضيعة ساندرينغهام الريفية في نورفولك شرقي إنجلترا.

عادة ما يتجمع المئات قرب الكنيسة التاريخية بساندرينغهام يوم عيد الميلاد لتحية الملكة وعائلتها لدى وصولهم للقداس الصباحي.

ويقول مسؤولون في بريطانيا إن قيود الفيروس ستخفف لخمسة أيام خلال موسم الأعياد للسماح للأفراد بالسفر للقاء العائلة والأصدقاء. ويمكن لكل ثلاث عائلات ان تشكل "فقاعة عيد ميلاد" وأن تتزاور وتقضي الوقت معا ما بين 23 الى 27 ديسمبر.