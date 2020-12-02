الفنان المصري أحمد بدير قال إنه أكبر من الدخول في جدال مع المذيعة الكويتية، وأن القضاء سيحسم الأزمة، ويحدد صاحب الحق بها.

وأضاف في تصريحات لـموقع "سكاي نيوز عربية" أنه لا مجال للتراجع عن مقاضاة العيدان، وأن حكم القضاء في جميع الأحوال سيكون مرضيًا له.

على خط المواجهة القانونية، أعلن أشرف عبد العزيز، محامي أحمد بدير، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أنه يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد العيدان نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية بحق الفنان المصري.

في المقابل، ردت مي العيدان بسخرية، على هذا الإعلان، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، قائلة: "أحب أقول لأحمد بدير المحاكم مفتوحه من 7 صباحًا، توكل على الله واللي ما أطاوله في إيدك طاوله برجلك". مؤكدة أنها لم تتنمر على بدير بل وصفت هيئته فقط.

من جانبها، قالت سارة أحمد بدير، عبر "فيسبوك"، ردًا على العيدان، إن والدها الذى تسخر منه مي، علمها ألا تتنمر على أحد.

كما وصفت سارة بدير "العيدان" بالمشاكسة.





