وأشارت وسائل إعلام محلية رومانية إلى أن العمود الذي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار قد شوهد على تل باتكا دواميني في مدينة بياترا نيمت، شمال شرقي رومانيا.

ويشبه العمود المعدني الذي عثر عليه في رومانيا ذلك الذي رصد في يوتا قبل أسبوعين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول إمكانية وجود ترابط بين هذين الهيكلين الغامضين، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وجاء الحديث عن ظهور الهيكل الغامض في رومانيا بعد إعلان مكتب إدارة الأراضي في يوتا الأميركية اختفاءه في 27 نوفمبر الجاري.

ورصد الهيكل لأول مرة في يوتا من قبل مسؤولي الحياة البرية بالولاية بينما كانوا يقومون بمسح من طائرة مروحية، لإحصاء رؤوس الماشية المتواجدة بالمنطقة، في وقت سابق من هذا الشهر.

ولا يعرف حتى الآن مصدر هذا الهيكل الغريب، إلا أن هناك روايات تقول بأنه من تصميم البشر واستوحي من مشهد في فيلم الخيال العلمي "2001: ملحمة الفضاء" للكاتب آرثر سي كلارك.